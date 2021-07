Bauarbeiter stürzt von Gerüst

Ein 32-jähriger Trockenbauer hat am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Anheggerstraße in Lindau auf einem 2,90 Meter hohen Fahrgerüst das Gleichgewicht verloren. Er stürzte zu Boden, als er sich über das Geländer beugte, teilt die Polizei mit. Bei dem Sturz hat er sich eine Verletzung am rechten Ellenborgen zugezogen. Zur Kontrolle wurde der Mann durch das BRK in das Krankenhaus Lindau eingeliefert. Die Ermittlungsgruppe der Polizei Lindau führt die weiteren Ermittlungen zu dem Betriebsunfall.