Bauarbeiter in Bagger wird bei Unfall verletzt

An einer Baustelle in der Josephine-Hirner-Straße ist am Freitag ein Unfall passiert, bei dem ein Baggerfahrer verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um kurz nach zehn Uhr. Ein 54-jähriger Kraftfahrer bog mit seinem Lastwagen auf ein Firmengelände ab. Dabei unterschätzte er laut Polizei die Fahrbahnbreite beim Abbiegen. Er stieß dabei mit seinem Aufleger gegen einen auf der Straße stehenden Bagger, in dem ein 47-jähriger Bauarbeiter saß. Dadurch brach eine Scheibe auf der linken Seite des Baggers.

Dabei flog dem Bauarbeiter ein Glassplitter ins Auge und verletzte ihn. Der 47-jährige wollte sich eigenständig zum Arzt begeben, so dass kein Rettungsdienst kam. Am Lastwagen entstand ein kaum feststellbarer Schaden, den die Polizei auf 50 Euro schätzt. Der Schaden an der Scheibe am Bagger dürfte 1500 Euro betragen. Den Lastwagenfahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung.