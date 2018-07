Bauarbeiten für die neue Therme in Lindau beginnen

Die Bauarbeiten für die neue Therme im Eichwald haben ganz unspektakulär begonnen. Als erstes tragen die Arbeiter Humus ab und bringen das Gelände auf ein einheitliches Niveau. Das berichtet Lindauer Bäderchef Florian Schneider auf Anfrage der Lindauer Zeitung.

Bereits an diesem Donnerstag folgt der nächste Schritt, dann beginnen die Arbeiter damit, um die vorgesehene Baugrube herum Spundwände in den Boden zu treiben. Solche Wände waren ursprünglich eigentlich nicht vorgesehen, aber mehrere Untersuchungen hätten ergeben, dass anders die Baugrube nicht frei von Wasser zu halten ist. Im Anschluss werden die Arbeiter die Baugrube ausheben, um wahrscheinlich im September mit dem Fundament der Therme zu beginnen. Trotz der eingereichten Klagen gilt die Baugenehmigung der Stadt, so lange nicht ein Gericht etwas anderes entscheidet.