Bauarbeiten am Sina-Kinkelin-Platz beginnen

Die Bauarbeiten am Sina-Kinkelin-Platz haben begonnen. Der Spielplatz wird laut Stadt umgestaltet, so soll unter anderem ein großes Klettergerüst in Zukunft Kinder anlocken. Der Umbau findet im Hinblick auf die Gartenschau 2021 statt und ist Bestandteil des Grün- und Freiflächenkonzepts der Stadt.

Der „Eiserne Josef“, eine Dampfwalze, mit der viele Lindauer Kindheitserinnerungen verbinden, steht während der Bauarbeiten am Alpengarten. Andere Spielgeräte wurden abgebaut. Jetzt müssen auch die direkt angrenzenden Wege gesperrt werden. Die Wegeverbindungen vom Aeschacher Ufer kommend in Richtung Bahnhof, in Richtung der westlichen Insel sowie zur Altstadt und zur Zwanzigerstraße bleiben geöffnet. Eine durchgängige Wegeverbindung entlang des Ufers ist bis auf Weiteres nicht möglich. Die Bauarbeiten dauern bis November.