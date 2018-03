Bauarbeiten am Langenweg fast fertig

Gutes Wetter, fleißige Bauarbeiter und Glück haben dazu beigetragen, dass die Asphaltarbeiten im Langenweg und in der Kolpingstraße seit Mittwochabend abgeschlossen sind. Die Straßen bleiben trotzdem noch gesperrt, denn die Markierungen werden erst nach Ostern aufgetragen. Lediglich der Stadtbus kann ab heute, Gründonerstag, bereits auf üblichem Linienweg durch die Kolpingstraße fahren.

Mit Hochdruck haben die Arbeiter in den vergangenen Tagen an der endgültigen Herstellung der Fahrbahndecke im Langenweg und in der Kolpingstraße gearbeitet. Betroffen sind neuer Kolpingkreisel und das Umfeld zwischen der Bleichekreuzung und dem Aeschacher Markt. Das berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Dabei kam den Arbeitern entgegen, dass es in dieser Woche nur nachts geregnet hat und dass es tagsüber trocken war. Außerdem hat die Firma Dobler alle verfügbaren Arbeiter in Lindau eingesetzt, wie Bauleiter Jürgen Marcolla der LZ berichtet.

Außerdem waren die Arbeiten einfacher als gedacht, den entgegen den Vermutungen bei der Besichtigung mit dem Straßenbaulastträger Staatliches Bauamt Kempten, mussten die Arbeiter nicht stellenweise die Tragschicht auswechseln. Dies konnten sie erst nach Entfernung der Asphaltdeckschicht sehen.

Markierungsfirma kann erst in der nächsten Woche kommen

So sind die Arbeiten laut Mitteilung der Stadt schon an diesem Donnerstag, 29. März, vorzeitig so weit abgeschlossen, dass nur noch die Markierungen fehlen. Diese werden in den Fahrbahnbelag eingefräst, was zusätzlich noch einige Tage in Anspruch nehmen wird.

„Gerne hätten wir während der Osterfeiertage die Straße freigegeben“, sagt Marcus Gebauer von den Garten- und Tiefbaubetrieben (GTL), „aber ohne die erforderlichen Markierungen geht das leider nicht.“ Er habe mit der ausführenden Firma verhandelt, ob diese die Markierungsarbeiten vorziehen und am Gründonnerstag und Karsamstag ausführen kann, „doch leider kann die Firma ihren Zeitplan nicht verschieben“, sagt Gebauer. So werden die Arbeiter wie ursprünglich geplant am Dienstag mit den Markierungsarbeiten beginnen. Bei gutem Wetter werden sie bis zum kommenden Donnerstag fertig, so dass die Stadt die Sperre wie angekündigt am Freitag, 6. April, aufheben kann. Die dann noch ausstehenden Markierungsarbeiten können danach während des fließenden Verkehrs ablaufen.

Einen Vorteil bringen die schnellen Arbeiten aber für den Stadtbus. Denn die vier Linien können damit ab heute, Gründonnerstag, 29. März, wieder auf den gewohnten Linienwegen fahren. Die Linie 1, 2 und 3 fahren damit wieder durch die Kolpingstraße, die Linie 4 durch den Langenweg in die Holdereggenstraße. Die Umleitung durch die Rainhausgasse ist damit nicht mehr nötig. Außerdem halten die Stadtbusse wieder an den üblichen Haltestellen, die Ersatzhaltestellen entfallen ab heute.

Stadtbus-Betriebsleiter René Pietsch und die Verantwortlichen der Stadt Lindau nutzen die Gelegenheit, um sich für verspätete Busse zu entschuldigen und den anderen Verkehrsteilnehmern für Geduld und Verständnis zu danken. Nötig waren die Arbeiten zur Fertigstellung der Unterführung Langenweg, welche die Stadt im Mai für den Verkehr freigeben will. Da die Umleitung durch Ludwig-Kick-Straße und Reutiner Straße und damit an Schulen vorbeiführt, hat die Stadt die Sperre bewusst in die Osterferien gelegt. In den vergangenen Tagen wurde deutlich, dass es in den Ferien auch weniger Verkehr gibt als an Schultagen.