Bauarbeiten am Kiosk auf der Hinteren Insel haben begonnen

Die Bauarbeiten auf dem Gartenschau-Gelände auf der Hinteren Insel schreiten auch im Winter zügig voran. Nun wurde mit den Bauarbeiten für den Kiosk mit integrierter WC-Anlage begonnen. Pünktlich zur Eröffnung der Gartenschau am Donnerstag, 20. Mai, ist dieser fertig, erklärt die Stadt.

Mithilfe eines Krans werden die Seitenwände des Kiosks, die aus Holzbaufertigteilen bestehen, Stück für Stück eingesetzt. So nimmt das 32 Quadratmeter große Gebäude innerhalb weniger Stunden seine Form an. Noch im Dezember steht der komplette Rohbau des Kiosks, erklärt Architekt Eric Lofner vom Architekturbüro Bau Werk Stadt aus Wasserburg.

In seiner Bauweise erinnert das Kiosk-Gebäude an eine Berghütte oder an ein Bootshaus und besteht komplett aus Holzelementen. „Wenn der Kiosk nicht in Betrieb ist, können die Schiebeelemente vollständig verschlossen werden“, sagt Lofner. Geplant wurde der Kiosk vom Architekturbüro Studio Wessendorf aus Berlin.

Im Januar wird mit dem Innenausbau des Kiosks und der Fertigstellung der WC-Anlage begonnen. Auf der Südseite des Gebäudes entstehen jeweils zwei Toiletten für Herren und Damen sowie eine Behindertentoilette mit Wickeltisch. „Anfang des Jahres wird die gesamte Elektrik verlegt und die Heizungs- und Sanitäranlage installiert“, erklärt Lofner. Das große Vordach des Kiosks wird außerdem begrünt. Um den Kiosk herum bietet ein großzügiger Außenbereich ausreichend Platz für Tische und Stühle. Insgesamt 60 Sitzplätze sind dort geplant. Das Verkaufsfenster liegt auf der Nordseite des Kiosks und ist in Richtung des Sees und der Uferpromenade ausgerichtet, heißt es in der Mitteilung.

Kioskbetreiber und Bauherr Oliver Weyers könne es kaum erwarten, den Kiosk zwischen den Uferstufen und dem Spielplatz Gratwanderung in Betrieb zu nehmen: „Das ist der wohl schönste Platz am See, um Gäste zu bewirten“, sagt Weyers. Im Angebot wird Weyers verschiedene Kaffeespezialitäten, Kuchen, Eis und kleine Speisen haben. Regionalität und Nachhaltigkeit seien dem Kiosk-Betreiber dabei sehr wichtig: „Unsere Produkte beziehen wir aus der Region. Auch achten wir darauf, dass wir kein Plastik verwenden. Das heißt, das Geschirr wird im Kiosk gespült und To-Go-Produkte, wie zum Beispiel Kaffeebecher, sind aus rein recycelten Materialien.“