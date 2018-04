Bau-Streit droht zu eskalieren

Die Bauunternehmen im Landkreis Lindau suchen Nachwuchs – und zwar händeringend. Das schreibt der Bezirksverband Schwaben der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt in einer Pressemitteilung. 41 unbesetzte Ausbildungsplätze seien derzeit bei der Arbeitsagentur gemeldet.

„Daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern. Die meisten Chefs im Kreis Lindau sollten sich darauf gefasst machen, dass es vorerst extrem schwer wird, Azubis zufinden“, sagt Michael Jäger. Der Bezirksvorsitzende der IG Bau Schwaben übt massive Kritik: „Bauarbeitgeber begreifen immer noch nicht, dass es höchste Zeit wird, die Jobs auf dem Bau deutlich attraktiver zu machen. Das fängt bei der Lohntüte an. Und das hört da auf, wo jungen Menschen die Perspektive von einer modernen Job-Zukunft auf der Baustelle gegeben werden muss.“ Im Moment prallten „der Kampf um die besten Köpfe auf eine ‚Betonkopf-Geiz-Mentalität‘ der Bauarbeitgeber“, so Jäger. Ausdruck dafür sei das jüngste Scheitern der Bau-Tarifverhandlungen, bei der die IG Bau ein Lohn-Plus von sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert hat. Ebenso ein 13. Monatseinkommen für alle Bauarbeiter. „Für die Zukunft ist auch wichtig, dass Bauarbeiter die Anfahrt zur Baustelle bezahlt bekommen. Ebenso, dass die Arbeitgeber alle Ausbildungskosten übernehmen.“ Dazu gehöre beispielsweise auch, dass der Ausbildungsbetrieb die Fahrten zur Berufsschule bezahle. „Der Bau muss den Azubis einfach mehr bieten“, fordert Michael Jäger.

Aufgrund des aktuellen Bau-Booms hätten die Betriebe im Landkreis Lindau volle Auftragsbücher. Viele wüssten nicht, woher sie die Leute nehmen sollen, um die Arbeit zu erledigen. Trotzdem hätten die Arbeitgeber nur ein „beschämend dürftiges Angebot“ auf den Tisch gelegt, sagt Jäger. Jetzt werde eine Schlichtung immer wahrscheinlicher. Schaffe Ex-Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement es als Schlichter dabei nicht, die Bauarbeitgeber dazu zu bewegen, ein vernünftiges Angebot auf den Tisch zu legen, drohe der Bau-Streit zu eskalieren. Davon wäre dann auch der Kreis Lindau massiv betroffen: „Wir bereiten uns auf alles vor. Auch darauf, das Bauleben lahmzulegen“, so Jäger.