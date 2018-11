Basketballer warten weiterhin auf ersten Saisonsieg

Bis zum Beginn des letzten Viertels waren die Lindauer Basketballer auf der Gewinnerstraße, allerdings hätte der Punkteabstand zu diesem Zeitpunkt schon viel höher ausfallen müssen. Der TSV spielte gegen den ebenfalls noch sieglosen Mindelheimer von Türkiyspor. Zum ersten Mal in dieser Saison ging man mit einer Führung in die erste Viertelpause (16-8). Das zweite Viertel war von vielen Fouls auf beiden Seiten geprägt und somit kam es immer wieder zu Freiwürfen (insgesamt wurden 76 Freiwürfe im Spiel ausgeführt). Der Abstand bis zur Halbzeitpause blieb nahezu gleich (24:17), aber man hätte durch eine bessere Trefferquote bei den Freiwürfen um einiges weiter in Front sein können.

Nach der Pause kam es zum offenen Schlagabtausch auf beiden Seiten. Immer noch geprägt durch viele Fouls und Freiwürfe. Die ersten Dreier fielen und somit sahen die Zuschauer das punktreichste Viertel (43-36). Der Abstand konnte trotz vieler Chancen leider nicht weiter ausgebaut werden und das würde sich letztendlich kurz vor Schluss rächen. Lindau wurde zusehends nervöser aufgrund der aggressiven Verteidigung der Gäste. Der Abstand schmolz dahin und zwei Minuten vor dem Ende lag Lindau zum ersten Mal in diesem Spiel in Rückstand. Jetzt kam es zum beim Basketball üblichen Stop-and-go in den letzten Sekunden. Schnelles Foul mit Freiwürfen um wieder in Ballbesitz zu kommen. Mindelheim stellte sich hier aber sehr clever an und führte bis zum letzten Wurf der Lindauer mit zwei Punkten. Beim Dreierversuch wurde der Lindauer Spieler gefoult und bekam jetzt die Chance auszugleichen oder sogar den Sieg zu werfen. Keiner der drei Freiwürfe ging durchs Netz und somit wurden die ersten Saisonpunkte in den letzten Minuten beim 59:61 noch verschenkt.

Am Sonntag ist das Team Lindau beim TSV Mindelheim zu Gast, die sich mit Lindau den letzten Tabellenplatz teilen.

TSV: Waligora (15 Punkte), Regner (11), Kaiser (10), Hoffmann (9), Steiger (7), Nürnberger (6), Schulz (1), Reimund, Holst

Vor dem Herrenspiel hatte die U14-Mannschaft des TSV Lindau noch das zweite Heimspiel der Saison. Zu Gast war das Team aus Friedberg bei Augsburg. Der 30:69-Endstand war gerechtfertigt.