Bargeld, Drogen und gesuchte Straftäter: Wer den Schleierfahndern 2021 ins Netz ging

Der Grenzpolizei des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West findet bei ihren Kontrollen immer wieder Drogen und Bargeld. Aber auch gesuchte Straftäter gehen ihr ins Netz. Sie zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2021.

Das Ziel der Kontrollen ist die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, schreibt die Grenzpolizei ihn ihrem Jahresbericht. Darunter fallen hauptsächlich Betäubungsmittelkriminalität, Urkundenfälschungsdelikte und ausländerrechtliche Verstöße. Ein herausragendes Ergebnis der Kontrollen stellen nach Darstellung der Polizei alleine die sichergestellten Mengen an Betäubungsmitteln dar.

Grenzkontrolle am Flughafen Memmingen (Foto: Anita Hehl/Polizei)

So konfiszierten die Beamtinnen und Beamten alleine im vergangenen Jahr rund 40 Kilogramm Cannabis, 15 Kilogramm Heroin und 160 Kilogramm Kokain. Ein Großteil dieser Betäubungsmittel stammte aus Schmugglerfahrzeugen und war nicht für den deutschen Markt bestimmt. „Die Schmuggler erwarten regelmäßig langjährige Haftstrafen“, schreibt die Polizei.

Verdacht auf Geldwäsche

Daneben leiteten die Fahnder in 17 Fällen Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche ein. Insgesamt beschlagnahmten sie etwa 840 000 Euro, die die Bundesrepublik unbemerkt verlassen sollte. Teils war das Geld aufwändig im Fahrzeug versteckt, teils einfach in einer Plastiktüte. Der höchste Einzelbetrag belief sich laut Polizei auf 200 000 Euro.

Am Flughafen in Memmingen alleine registrierten die Beamtinnen und Beamten rund 800 Fahndungstreffer unter den Reisenden, stellten knapp 500 Verstöße nach dem Aufenthaltsgesetz fest und wiesen mehr als 300 Menschen wieder zurück, weil sie die Einreisevoraussetzungen in die Bundesrepublik nicht erfüllten. Insgesamt reisten über den Flughafen knapp eine Million Menschen an oder ab, rund 70 Prozent dieser Fluggäste stammte aus Ländern außerhalb des Schengenraums.

Die Grenzpolizei stößt bei ihren Kontrollen regelmäßig auf Straftaten und Gesuchte. (Foto: Polizei)

Es gibt auch Einzelfälle, die 2021 herausgestochen sind. Im April überprüften Fahndungsbeamte zum Beispiel einen Fernreisebus in Lindau. Sie kontrollierten einen 30-jährigen irakischen Fahrgast mit italienischen Aufenthaltsdokumenten. Eine eingehende Prüfung ergab, dass der Mann bereits im Jahr 2017 in Deutschland einen Asylantrag gestellt hatte und hier unter anderem Grundsicherung bezog.

Seine weiter in der Vergangenheit liegende Einreise nach Italien und den dortigen Voraufenthalt hatte er den deutschen Behörden verschwiegen. Wie die Polizei herausfand, bezog er mutmaßlich über 20 000 Euro Sozialleistungen in Deutschland zu Unrecht, da er seinen regulären Aufenthalt über den gesamten Zeitraum in Italien hatte.

Fahnder finden im Müllbeutel Gold

Mitte Juni kontrollierten die Polizeibeamten ein Fahrzeug auf der Autobahn in Memmingen. Der 52-jährige Fahrer hatte zwischen Früchten in einem Müllbeutel rund 3,5 Kilogramm Gold im Gegenwert von rund 175 000 Euro versteckt. Der Mann konnte die Herkunft des Goldes nicht plausibel belegen, die Beamten beschlagnahmten es deshalb und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche ein.

Ende Oktober kontrollierten Grenzpolizisten einen 47-jährigen serbischen Staatsangehörigen nahe des Flughafens in Memmingen. Laut Pressetext stellten sie bei einer Überprüfung fest, dass gegen den Mann sowohl ein nationaler als auch ein europäischer Haftbefehl bestand und er sich seit längerem in Deutschland aufhielt.

Wie Scheinrechnungen zu einem Millionenschaden führen

Er hatte als Geschäftsführer einer Baufirma in Deutschland Scheinrechnungen in Höhe von über acht Millionen Euro ausgestellt und dadurch einen Steuer- und Sozialversicherungsschaden von rund sechs Millionen Euro verursacht. Die Beamten verhafteten den 47-Jährigen, der wegen 28 Straftaten gesucht wurde, und lieferten ihn nach einer Vorführung beim Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die drei Grenzpolizeidienststellen im Bereich des Präsidiums sind die Grenzpolizeiinspektion Lindau, die Grenzpolizeistation Pfronten und die Grenzpolizeigruppe Memmingen. Ein Tätigkeitsschwerpunkt der zum 1. Januar 2020 ins Leben gerufenen Grenzpolizei ist die Schleierfahndung. Dabei kontrollieren die Beamten ereignis- und anlassunabhängig Personen im grenznahen Raum, auf Durchgangsstraßen und in öffentlichen Einrichtung des internationalen Straßen- und Schienenverkehrs.