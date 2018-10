„Banküberfall“ schnell geklärt

Eine Frau hat am Donnerstag gegen 17.15 Uhr eine Bankfiliale in der Bregenzer Straße betreten und hat e ein beschriftetes Schild vorgezeigt, welches auf einen „Überfall“ hindeutete. Zusätzlich war auf dem Schild auch vermerkt, man solle die Polizei rufen. Forderungen stellte die Frau nicht. Als die alarmierten Beamten an der Bank eintrafen, forderte die unbewaffnete Frau psychologische Hilfe. In Absprache mit der verständigten Psychiaterin der Frau wurde sie in eine Klinik gebracht. Die Polizei leitete strafrechtliche Ermittlungen ein.