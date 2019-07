Ballonfiesta am Gitzenweiler Hof

Bei unerwartet tollem Wetter konnte am vergangenen Samstag den ganzen Tag auf dem Campingpark Gitzenweiler Hof gefeiert werden. Zahlreiche Urlaubsgäste hatten so bereits am Nachmittag die Chance direkt auf dem Platz eine Ballonhülle zu begehen, was nicht nur bei Kindern für Staunen sorgte.

Für den traditionellen Luftballonwettbewerb hatte sich das GITZ-Team dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Denn die Einnahmen des Luftballonverkaufs sowie die Einnahmen aus anderen Aktionen des Tages, wie zum Beispiel die Herstellung von Buttons und der Verkauf von Waffeln, wurde komplett für die vor zwei Jahren schwer verletzte Tabea (Trampolinsportlerin) gespendet. Allein aus diesen Aktionen kamen 358 Euro zusammen.

Tabea, die sich dank einer ersten Therapie schon gut ins Leben zurückgekämpft hat, ließ es sich nicht nehmen, beim Luftballonstart mit vor Ort zu sein. Hunderte der bunten Ballons mit den Gewinnkarten stiegen in den Abendhimmel über dem Gitzenweiler Hof auf. Die Einnahmen sollen nun helfen, eine weitere Therapie zu finanzieren. Obendrauf spendete Geschäftsführerin Heidrun Müller spontan noch 10 000 Euro für den Umbau an Tabeas Auto und der Fortführung der notwendigen Rehamaßnahmen. Die Teilnahme am Luftballonwettbewerb wird im Erfolgsfall mit außergewöhnlichen Preisenbelohnt: für den weitesten Luftballonflug gibt es eine Heißluftballonfahrt mit dem knallgelben GIZ-Ballon. Die drei weitesten Ballons bekommen Übernachtungsgutscheine, sowohl für Absender, wie auch Finder für den Campingpark Gitzenweiler Hof.

Einsendeschluss der gefundenen Karten ist am 15. August, postalisch direkt an den GITZ. Dann werden die Gewinner bekanntgegeben.

Am Abend erleuchteten dann gleich vier Ballons das Areal um den zentralen Elefantenplatz, begleitet durch Live Musik der beliebten Band GinSonic.

Erstmals fand dieses Event direkt auf dem Campinggelände statt und sorgte dabei für eine wundervolle Kulisse, die nicht nur bei den vielen Campern, sondern auch zahlreichen Gästen aus der Region, hervorragend ankam. Auf Grund des vorangegangenen wechselhaften Wetters waren in diesem Jahr die Ballonfahrer bereits am Mittwochabend zur ersten Gästefährt aufgebrochen. Weitere Ballonfahrten fanden am Donnerstag- und am Sonntagmorgen statt. Somit konnte man die Heißluftballons gleich mehrmals am Allgäuer Himmel entdecken.