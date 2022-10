Ballettmärchen im Stadttheater Lindau

Großer Ballettabend am Samstag, 19. Novermber im Stadttheater: Ab 19.30 Uhr führen Teilnehmende der vhs-Klassen Kressbronn und Lindau das Ballettmärchen „Die neugierige Elfe“ von Marion Urbanzyk auf, wie die Mitarbeiter der vhs mitteilen. Zur Handlung: Im Wald des Abenteuerlandes wohnt eine Elfe in ihrer Blume. Sie lebt dort mit kleinen Elfen, Waldfeen, Käfern, Pilzen, Glühwürmchen, Schmetterlingen und dem Igel. Eines Tages beschließt sie, ein bisschen die Umgebung zu erkunden. Sie fliegt der Libelle hinterher, dreht sich mit den Waldbewohnern im Tanz, entdeckt die Schnecken und kommt an das Haus der Feuerhexe. Sie verbrennt sich beinahe an den Flammen ihr Kleid. Zuerst zieht sie sich zurück, doch schon als Menschen in den Wald zum Pilze- und Beeren sammeln kommen, siegt wieder ihre Neugierde. Sie will schon hinterher, da bemerkt sie, dass diese ja was ganz anderes anhaben. Doch da schafft die Traumwelt Abhilfe. Mit ihrem neuen Kleid macht sie sich auf den Weg ins Dorf. Dort platzt sie in ein großes Dorffest zur Kirschenernte, zu dem auch die Stadtkinder eingeladen sind. Diese erzählen ihnen von einem großen Zirkus, der in der Stadt gastiert. „Da muss ich auch hin“, denkt sich die Elfe und macht sich mit den Festbesuchern auf den Weg in die Stadt zum Zirkus.

Tickets gibt es bei www.reservix.de, in der Tourist-Info Kressbronn, im Lindaupark Lindau und an der Theaterkasse des Stadttheaters Lindau, Telefon 08382 / 911 39 11.