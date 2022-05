Bald Nachwuchs bei Mama Reh

Das frische Grün der Wiese nimmt diese werdende Reh-Mama dankend an. Schließlich muss sie noch Kräfte sammeln für den baldigen Bezug des Wochenbetts. Zwischen März und Anfang September ist offiziell die Zeit, in der die Rehe „setzen“, wie es im Fachjargon heißt. Jedoch halten sich rund 96 Prozent an die Monate Mai und Juni. Das ist günstig für die nächste potentielle Hochzeitsphase, die dann in der zweiten Julihälfte kommt. Ebenfalls gut für die werdende Mutter: Seit dem 1. Mai ist die Jagdsaison auf Rehböcke und Schmalrehe, die noch nicht gekalbt haben, eröffnet. Davon ist sie nicht betroffen.