Weil sie in „Rekordzeit“ von nur sechs Wochen das Walter-Böckler-Haus am Zeltplatz in Sauters für die Erstaufnahme von Flüchtlingen hergerichtet haben, hat Landrat Elmar Stegmann die beteiligten Handwerker am Mittwoch zu einem Weißwurstfrühstück eingeladen. Jetzt fehlen noch Betten und ein paar Kleinigkeiten, dann können nach Dreikönig die ersten Flüchtlinge kommen.

Viel zu tun hatte das Team um Helmut Stauber, den Leiter des Gebäudemanagements im Landratsamt, und Kreiskämmerer Erwin Feuerle, um das Gebäude am Zeltplatz in Sauters so herzurichten, dass dort 150 Menschen für etwa eine Woche unterkommen können. Da waren Obergeschoss und Keller zu dämmen, Heizkörper einzubauen, Bodenbeläge zu verlegen, Wände herzurichten und zu streichen. Es waren für den Brandschutz Notfalltreppen nötig und im Keller eine Lüftungsanlage. Und rund 100 Steckdosen gibt es jetzt im Haus – damit die Flüchtlinge ihre Handys aufladen können.

Im Erdgeschoss war hingegen kaum etwas zu tun, denn der Saal dient auch demnächst zum Essen. Die Küche und die sanitären Anlagen mit je vier Duschen für Frauen und Männer waren in gutem Zustand. Lediglich die Pumpen für das Abwasser waren bisher für diese Belastung nicht ausgelegt und mussten ausgetauscht werden.

Die Kosten für den Umbau betragen etwa 250000 Euro, die allerdings komplett der Freistaat trägt. „Denn wir betreiben diese Einrichtung nicht als Landkreis Lindau, sondern als Freistaat Bayern“, erklärt Stegmann. Die Notfall-Erstaufnahme ist nötig, wenn die Zahl der Flüchtlinge wieder so groß wird, dass die zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen überfüllt sind. In Absprache mit dem Freistaat habe er es für besser gehalten, das Gebäude in Sauters vernünftig umzubauen, als noch mal Turnhallen zu belegen, wie das im September in Lindenberg nötig war. Die Folgen für Schulen und Vereine ließen sich so vermeiden.

Bei der Gelegenheit verweist Stegmann nochmals auf den Unterschied zur FOS-Turnhalle in Lindau: Dort sollen Flüchtlinge länger unterkommen und auf ihr Asylverfahren warten. Die Halle ist nötig, weil der Landkreis nicht mehr ausreichend Wohnungen findet.

Sicherheitsdienst ist rund um die Uhr im Haus

Die Erstaufnahme wird so ablaufen, dass die Flüchtlinge mit Bussen von den Grenzübergängen in Nieder- und Oberbayern kommen. Im Freizeitzentrum Oberreitnau ist die Registrierung und Erstuntersuchung geplant, danach bekommen sie in Sauters etwas zum Essen. Dort erhalten sie auch ihre Erstausstattung mit Zahnbürste und anderen Hygieneartikeln sowie Kleidung. Ein Catering-Unternehmen sorgt für die Verpflegung, ein Sicherheitsdienst überwacht das Gebäude rund um die Uhr. Nach etwa einer Woche steht fest, in welchen Bundesländern die Menschen ihre Asylverfahren abwarten müssen. Busse sollen sie dann dorthin bringen.

Angesichts der wechselnden Flüchtlingszahlen lasse sich überhaupt nicht vorhersagen, wann das Gebäude in Sauters erstmals belegt werden muss, sagte Stegmann. Ebenso wenig habe er eine Vorstellung darüber, wie lange das Gelände für die Flüchtlinge bereitstehen müsse. Denn so lange können dort keine Zeltlager mehr stattfinden. Hinterher sei eine solche Nutzung aber nicht ausgeschlossen, ergänzte der Lindauer Landrat.

Landrat beklagt „Lethargie“ des Bundes

Landrat Elmar Stegmann nutzte den Termin in Sauters, um erneut vor der Presse die Asylpolitik der Bundesregierung scharf zu kritisieren. Den Verantwortlichen, darunter namentlich Bundesinnenminister Thomas de Maizière, warf Stegmann Untätigkeit vor.

Wörtlich sprach der Landrat von „Lethargie auf Bundesebene“. Wenn der Minister davon spreche, dass niemand diesen Ansturm der Flüchtlinge erwartet habe, dass das völlig überraschend sei, dann widerspreche er. Denn nicht nur der Landkreis Lindau meistere seit drei Jahren die steigenden Flüchtlingszahlen. So sei er sich in seiner Kritik mit vielen Landräten nicht nur in Bayern einig.

Stegmann kritisiert vor allem die lange Dauer der Verfahren. Zwar gebe es neuerdings Nachrichten, das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration würde die Asylverfahren beschleunigen. Stegmann vermutet aber, dass dies daran liegt, dass die Behörde einfach länger wartet, bis sie die Verfahren überhaupt beginnt.

Derzeit gibt es keine Termine für Asylantragstellung

Flüchtlinge, die im Oktober im Landkreis Lindau ankamen, erhielten Termine im kommenden August, um ihren Asylantrag überhaupt stellen zu dürfen. Im November habe es dann Termine für den Dezember des kommenden Jahres gegeben. „Und wer heute kommt, der bekommt gar keinen Termin mehr. Das ist ein Unding“, schimpft Stegmann. Für die Flüchtlinge sei das aber sehr wichtig. Denn das Zusammenführen der auf der langen Flucht oftmals getrennten Familien sei erst erlaubt, wenn die Asylanträge gestellt sind. Auch Integrationsleistungen gebe es erst dann. Umso wichtiger sei im Vorfeld die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen, hob der Landrat erneut hervor.