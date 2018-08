Bald beginnt das 53. Lindauer Oktoberfest

Die Party beim Lindauer Oktoberfest im großen Festzelt, mit behaglichem und stimmungsvollem Außenbereich, dauert drei Tage lang. Das bedeutet, drei Tage gemütliche Geselligkeit, mitreißende Musik und kulinarische Genüsse am laufenden Meter für die ganze Familie.

Das Lindauer Oktoberfest ist ein traditionsreiches Fest für die ganze Familie, das der Musikverein Lindau-Aeschach-Hoyren mit viel Leidenschaft und ehrenamtlichem Engagement veranstaltet – für die Bürger Lindaus und der Region. Fans des Lindauer Oktoberfestes kennen natürlich den urgemütlichen „Abend der Betriebe“, zu dem auch alle anderen über 16 Jahre kommen dürfen – solange es Tickets an der Abendkasse gibt. Ab 16.30 Uhr ist Einlass. Es spielen „Die Aichers“. Wer mag gönnt sich jetzt schon etwas leckeres aus der Wiesnküche. Um 18.30 Uhr ertönen die Böllerschüsse der Königlich Privilegierten Schützen Lindau und der Musikverein Unterreitnau spielt. Um 19 Uhr ist feierlicher Einzug ins Festzelt. Nach dem Fassanstich von Bürgermeister Karl Schober heißt es offiziell: „Das 53. Lindauer Oktoberfest ist eröffnet!“

Zwei stürmische Partynächte

Und danach geht’s steil in die erste Partynacht mit Musik und Tanz im Festzelt mit der seit vielen Jahren bewährten „Joe Williams Band“. Um 20 Uhr beginnt der beliebte Wettbewerb „Wies‘n Gaudi“. Das lustige Spektakel findet in diesem Jahr für Jedermann als Einzelwertung in vier Disziplinen statt: Maßkrugschieben, Hau den Lukas, Nageln und Ballwerfen in Instrumentenbecher. Potentielle Teilnehmer melden sich dazu auf dem Festplatz neben dem Bratwurstwagen, am Eingang zur Bar an.

Und weil es vernünftig ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, oder auch mit dem Fahrrad zum Fest zukommen, bietet der Musikverein Lindau- Aeschach-Hoyren erstmals an allen drei Festtagen einen beleuchteten und zu den Hauptzeiten bewachten Fahrradabstellplatz in Zusammenarbeit mit GTL-KLIMO am Eingang zur VHG, neben dem Fußweg an der Ach an.

Auch der Oktoberfest-Samstag ist längst etabliert. Um 16 Uhr ist Einlass, ab 16.30 Uhr heißt es Stimmung mit dem Musikverein Hiltensweiler und am Abend ist von 20 bis 24 Uhr Tanzparty angesagt, zum 13. Mal mit Deutschlands Party-Band Nummer eins, „Die Blaumeisen“. Sie präsentieren eine gigantische Bühnenshow. Dafür gibt es keinen Vorverkauf. Erfahrungsgemäß füllt sich das Zelt für den Abend bereits ab 16 Uhr, wie die Organisatoren verraten. Wer also rein will, tut gut daran, früh zu kommen. Einlass zur stürmischen Partynacht ist ab 18 Jahren und es gilt das One-Way-Ticket.

Spaß für die ganze Familie

Der Familiensonntag ist ein weiterer Publikumsliebling. Er gehört bei freiem Eintritt allen – von den ganz Jungen bis zu den ganz Alten. Ab 11.30 Uhr spielt der MV Zogenweiler und der zünftige Mittagstisch – mit extra Kinder- und Seniorenteller – lockt. Und dann gibt es nonstop Musik, Spiel und Spaß. Um 13 Uhr beginnt der Wettbewerb „Lindauer Schützenkönig“ und ab 14 Uhr werden die jüngsten Oktoberfestbesucher bestens unterhalten: Kinderschminken, Traktorenbähnchen vor dem Zelt und vieles mehr stehen auf dem bunten Kinderprogramm. Dazu gibt es erstmals eine Kindereisenbahn auf dem Verkehrsübungsplatz neben dem Festzelt – ein Angebot, dass die BWS Modellbahngruppe Lindau möglich macht. Ab 15 Uhr spielen die Wolfartsweiler Musikanten, bis um 18 Uhr der Lindauer Wiesn Schützenkönig (oder die Königin) gekürt wird und das Fest mit „OHO – Die Blasmusik“ ausklingt.

An allen Tagen des 53. Lindauer Oktoberfestes gibt es Köstlichkeiten in Landzungequalität aus der Wiesnküche, wie Gockel, Kässpätzle, Wurst- und Kartoffelsalat und vieles mehr. „Hochwertiges aus der Region – für die Region“ steht dabei als Credo über der Getränke- und Speisekarte des Lindauer Oktoberfestes.