Bahnübergang Laubeggengasse für Autos gesperrt

Lindau (lz) - Autos und Lastwagen können ab Mittwoch, 9. Dezember, 18 Uhr, den Bahnübergang Laubeggengasse in Lindau nicht mehr passieren. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Der Bahnübergang muss herabgestuft werden und steht in Zukunft nur noch Radfahrern, Fußgängern und Rettungsdiensten zur Verfügung. Zunächst erledigt die Bahn noch Bauarbeiten am Übergang. Diese sollen am Montagabend, 14. Dezember, beendet sein. Am Dienstag, 15. Dezember, beginnen dann die Garten- und Tiefbaubetriebe mit dem Einbau der Poller.