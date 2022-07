Mann fällt bei Arbeiten an Bahnunterführung sechs Meter tief und stirbt

Ein 27-jähriger Mitarbeiter der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ist bei einem Arbeitsunfall in Dornbirn gestorben. Am Dienstagmittag arbeitete der Mann laut Polizeibericht an der Beleuchtungseinrichtung der Eisenbahnunterführung Dornbirn Hatlerdorf.

An einem der Beleuchtungskörper war demnach ein Stahlseil befestigt. Aus bislang unbekannter Ursache rutschte das am Boden liegende Stahlseil von der Brücke und ragte als Schlaufe in die Unterführung. Das Stahlseil wurde von einem durchfahrenden Auto mitgezogen und auf Spannung gebracht.

Durch die Zugkraft und die Vorwärtsbewegung des Autos wurde der ÖBB-Mitarbeiter vermutlich eingeklemmt. Der Mann stürzte etwa sechs Meter in die Unterführung und wurde tödlich verletzt.

Um den Unfallhergang zu klären, wurde ein gerichtlich beeideter Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallbeteiligten und Zeugen des Unfalls wurden vom Kriseninterventionsteam (KIT) betreut.