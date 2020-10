Bahnknoten Lindau: Übergang Laubeggengasse ist bald für Autos verboten

Die öffentliche Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 28. Oktober, in der Inselhalle beginnt um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen außerdem der Neubau der Kita mit Quartiersplatz in Zech, Mehrkosten bei der Gartenschau wegen Corona, die Zukunft des Silvesterfeuerwerks am Hafen und die Motorradstellplätze auf der Insel. Entgegen früherer Ankündigung steht der Bebauungsplan für das Vier-Linden-Quartier noch nicht zum abschließenden Beschluss. Die Arbeiten an dem Plan und an den Sobon-Vertrag seien noch nicht abgeschlossen, teilt Stadtbaumeister Kay Koschka auf Anfrage der LZ mit.