Bahnfahrer müssen in Lindau heuer oft in den Bus umsteigen

Die Bahn AG baut in Lindau weiter am neuen Bahnknoten. In allen Fahrtrichtungen wird es deshalb heuer Sperrpausen gehen, in denen Züge stehen und nur Busse fahren. Die Lindauer Zeitung erklärt, wann Fahrgäste entsprechend Geduld brauchen.

Unterführung Bregenzer Straße: Die Bauarbeiten für die Unterführung in der Bregenzer Straße, die Fußgängern und Radfahrern ab Ende 2020 einen direkten Weg zwischen Insel und Reutin bieten wird, haben begonnen. Ewald Schmalz, der diese Baustelle für die DB AG verantwortet, erklärt, dass noch Vorarbeiten laufen, bis Arbeiter ab Montag im Gleisbereich die nötigen Bohrpfähle herstellen, auf denen die Unterführung künftig stehen wird. Dafür sperrt die Bahn die Gleise in Richtung Bregenz vom 11. bis 28. Februar. Drei Wochen lang fahren Busse zwischen Lindau und Lochau. Der Eurocity München-Zürich darf in langsamer Fahrt durch die Baustelle fahren. Die Anwohner sind bereits informiert, dass es auch nachts laut wird.

Auf der Nordseite entsteht anschließend die Betonplatte, auf der nach dem Einschub Ende Juli die Züge fahren. Erst danach werden Arbeiter das Erdreich ausheben und ein Loch für die eigentliche Unterführung graben. „Deckelbauweise“ heißt das Verfahren bei den Fachleuten. Dafür wird die Bahnstrecke nach Österreich von Ende Juli bis in den Herbst hinein erneut für einige Wochen lang total gesperrt.

Ein Wochenende lang fährt in Lindau gar kein Zug

Elektronisches Stellwerk: Die Arbeiten für das neue Elektronische Stellwerk laufen weiter. Für die Inbetriebnahme im September stellt die Bahn AG am Wochenende, 6. bis 8. September, den Zugverkehr von und nach Lindau komplett ein. Dann fahren in allen Richtungen nur Busse.

Nötig sind auch Bauarbeiten an Weichen auf der Strecke zwischen Lindau und Hergatz. Während der Osterferien, 13. bis 28. April, sowie an vier Wochenenden im Mai, Juli, August und September sperrt die Bahn diesen Abschnitt komplett. Dann fahren auf der Strecke Ersatzbusse.

Elektrifizierung Lindau-München: Die Bahn will heuer den Abschnitt zwischen Aichstetten und Hergatz ausbauen. Zwischen 12. April und 6. Oktober ist dieser Abschnitt deshalb voll gesperrt. Die Eurocity fahren wieder über Kempten. Zwischen Lindau und Memmingen werden Busse fahren. Dabei soll es Busse geben, die alle Bahnhalte anfahren, und andere, die als Schnellverbindung unterwegs sind. Details wird die Bahn noch bekanntgeben.

Südbahn: Auch auf der Strecke Lindau-Friedrichshafen-Ulm lässt die Bahn AG in diesem Jahr weiter an der Elektrifizierung arbeiten. Vom 4. März bis 13. Dezember wird es deshalb zwischen Aulendorf und Ulm auf verschiedenen Abschnitten immer wieder Sperrungen geben, so dass Fahrgäste in Busse umsteigen können. Lediglich im Sommer, zwischen 15. Juli und 15. September sollen Züge ungehindert fahren.

Zwischen 16. September und 12. Dezember müssen sich allerdings auch die Pendler auf Behinderungen einstellen, die mit dem Zug zwischen Lindau und Friedrichshafen fahren. Denn dann beginnen die Ausbauarbeiten an der Bodensee-Gürtelbahn, so dass die Strecke total gesperrt ist. Erneut plant die Bahn AG einen Verkehr mit Ersatzbussen.

Weitere Baustellen: Die Bahn AG plant heuer außer den genannten Arbeiten auch Baustellen zum Ausbau der Bahnübergänge Eichwaldstraße und Campingplatz Zech und zur Ertüchtigung des Bahnübergangs Holdereggenstraße. Zudem soll die Sanierung des Bahndammes in diesem Herbst, also nach Ende der Sommersaison beginnen. Genaue Termine sind noch nicht bekannt.

Mehr entdecken: Bahn beginnt den Ausbau des Knotens Lindau