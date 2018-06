Bahn stellt Pläne für Lärmschutz im Kreis Lindau vor (mit Grafik)

Erstmals hat die Bahn vorgestellt, wo entlang der Bahnlinie Lindau-Hergatz-München sie Lärmschutzwände bauen will. Wie berichtet, gehen Sigmarszell, Hergensweiler und Hergatz leer aus. In den Lindauer Stadtteilen Aeschach, Schönau und Oberreitnau sowie in Bodolz mitsamt Enzisweiler und Weißensberg sind Wände geplant. Laut Bahn sind diese Wände zwischen zwei und vier Meter hoch, wobei die Bahn die Höhe von der Oberkante der Schienen an misst, von der Straße aus können Wände höher sein.

In den Genuss der Lärmschutzwände kommen laut Bahn nur Gebäude, in denen rechnerisch die vorbeifahrenden Züge nachts in der Lautstärke von mehr als 60 Dezibel (A) zu hören sind.

Sollten die dafür nötigen Wände aber zu hoch oder grundsätzlich zu teuer sein, will die Bahn stattdessen die betroffenen Gebäude mit Schallschutzfenstern und geeigneten Lüftungsanlagen ausstatten. Diesbezüglich kommen die Planer auf Eigentümer zu, wie Projektleiter Matthias Neumaier von der DB Projektbau bei einem Infoabend für Bürgermeister erläutert hat.