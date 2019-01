Bahn hat im Allgäu Lärmschutzwände errichtet

In Rammingen hat die Bahn AG die ersten Schallschutzwände entlang der Schienen für die Elektrifizierung fertiggestellt. Ob die Wände in Lindau genauso aussehen werden, ist aber noch offen.

An acht Stellen seien seit dem Herbst Lärmschutzwände errichtet worden, schreibt die Bahn AG in einer Pressemitteilung. Vorwiegend handele es sich um Ortsdurchfahrten, wie etwa in Schwabmünchen, Igling, Buchloe, Mindelheim, Sontheim, Westerheim und Memmingen. Bereits vollständig sei die 430 Meter lange Schallschutzwand in Rammingen. Bis zum Frühjahr will die Bahn zwischen Geltendorf und Memmingen insgesamt 7,3 Kilometer Lärmschutzwände errichtet haben. Die Wände bestehen aus Aluminium-Bauteilen, in einheitlich abgestuften, naturnahen grünen Farbtönen. Die bahnabgewandte Seite wird meist mit Rankgittern versehen und bepflanzt. Lärmschutzwände entstehen bis Ende 2020 auch in Lindau-Aeschach und Oberreitnau sowie Bodolz, Weißensberg und Hergensweiler. Die Stadt Lindau hatte für die Wände durchsichtige Bauteile verlangt. Aber entschieden ist noch nichts, wie Bahnsprecher Franz Lindemair auf Anfrage der LZ mitteilt: „Die Gespräche mit der Stadt Lindau über die Gestaltung der Wände stehen noch bevor.“