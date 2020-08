Bahn freut sich auf das „Baufinale“ für den neuen Reutiner Bahnhof

Von Schwäbische Zeitung

Eine Fischattacke ist in Badeseen im Südwesten ungefähr so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Aber zu harmlosen Begegnungen mit den Tieren kommt es immer wieder. Auf welche Tiere können Badende in der Region treffen?

Riesige Welse und schlangenförmige Aale: Während bei heißen Temperaturen viele Menschen Abkühlung in Badeseen suchen, tummeln sich im und am Wasser zahlreiche Tiere. Obwohl Fische und andere Wasserbewohner in der Regel scheu sind, kann es immer wieder zu Begegnungen mit ihnen kommen.