Bahnübergang Bregenzer Straße ist ab Dienstag gesperrt

Die Bauarbeiten am Europaplatz verzögern sich. Und gleich danach schließen Stadt und Bahn den Bahnübergang Bregenzer Straße.

Erst am Freitagmittag haben Bauarbeiter die Ampeln am Europaplatz beiseite geräumt. Dass die Stadt der LZ tags zuvor noch mitgeteilt hatte, dass es am Donnerstagabend freie Fahrt gebe, erklärten die Verantwortlichen mit einem Missverständnis. Tatsächlich herrscht nun seit Freitagmittag freie Fahrt auf die Insel und wieder herunter.

Während so der Verkehr zur Hafenweihnacht an dieser Stelle ungestört rollen kann, müssen sich Autofahrer am Montag nochmal auf Behinderungen einstellen. Denn ganz fertig ist der Kreisverkehr noch nicht: So sind noch Markierungsarbeiten nötig. Deshalb kommt die Baustellenampel erneut zum Einsatz.

Am Tag danach schließen Stadt und Bahn endgültig den Bahnübergang Bregenzer Straße. Die Vorarbeiten laufen schon länger, nun beginnt der Bau der dort geplanten Unterführung für Fußgänger und Radfahrer. Deshalb werden sich am Dienstag die Schranken dort zum letzten Mal schließen. Wann der Übergang der seit 1872 betriebenen Bahnstrecke Lindau-Bregenz mit Schranken ausgestattet wurde, wissen übrigens weder die Bahn AG noch das Stadtarchiv.

Auch Fußgänger und Radfahrer müssen eine Umleitung nehmen

Die Sperre gilt nicht nur für Autofahrer, sondern auch Fußgänger und Radfahrer müssen während der Bauzeit bis zum Sommer 2020 entweder über den Langenweg oder durch die Ladestraße ausweichen. Anlieger der Bregenzer Straße sind nur noch über den Europaplatz zu erreichen. Die Ladestraße (Anlieger frei) ist weiterhin über die Bregenzer Straße anfahrbar. Wegen der Bauarbeiten wird es im Bereich der Einmündung Ladestraße/Bregenzer Straße zu Behinderungen und zeitweiligen Sperren kommen. Die Stadt rät deshalb, die Ladestraße über den Heuriedweg und die Eichwaldstraße anzufahren.

Für den Bau der Unterführung sind zunächst vorbereitende Arbeiten notwendig. So muss die Bahn AG die Oberleitungen anpassen. Stadtwerke und Stadt Lindau erledigen Restarbeiten, wie die Stilllegung der Sparten und die Freimachung des Baufeldes. Bereits angekündigt hat die Stadt, dass dafür ab 3. Dezember sieben große Bäume in dem Bereich gefällt werden. Nach dem Jahreswechsel will die Bahn AG dann mit dem eigentlichen Bau der Unterführung beginnen.