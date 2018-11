Bahama Soul Club verspricht Karibikfeeling

Der Jazzpoint Wangen lädt am Freitag, 16. November, zu einem Konzert mit dem Bahama Soul Club ein.

Der Bahama Soul Club wurde im sonnigen Niedersachsen auf der Karibikinsel Braunschweig von Senor Oliver Betz gegründet. Die Combo präsentiert sich losgelöst von irgendwelchen puristischen Zwängen und mischt traditionelle Rhythmen, mit Elementen aus den Bereichen Soul, Jazz, Blues, Bossa Nova und Afro, heißt es in der Ankündigung. So bringen die sechs Musiker mit ihrer temperamentvollen Sängerin Olvido am Freitag ab 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau locker-leichte tanzbare Latin-Lässigkeit auf die Bühne. Auch ihr aktuelles Album „Cuban Tapes“ ist ein typisches Lounge-Werk und ein musikalisches Highlight geworden, das an die schummrigen Bars in Havanna in den 60er und 70er Jahren erinnert, so der Veranstalter weiter.

Nähere Informationen über die Band gibt es im Internet unter: www. jazzpoint-wangen.de. Karten für das Konzert sind im Vorverkauf bei der Tabakstube Wangen, Telefon 0 75 22 / 37 89, erhältlich.