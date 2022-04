Baghira sucht ein ruhiges Zuhause

Baghira, so heißt die schwarze Katze, die sich seit März im Tierheim befindet. Sie wurde laut Tierheimpersonal bei einem Umzug zurückgelassen. Das Alter der zierlichen Jungkatze wird auf etwa acht Monate geschätzt. Sie ist eine Freigängerin, die bevorzugt einen Platz in einer ländlichen Umgebung sucht, ansonsten mit abgesichertem Garten oder Terrasse. Die Samtpfote sucht einen ruhigen Platz mit katzenerfahrenen Menschen und Rückzugsmöglichkeiten. Kleinkinder sollten nicht da sein, denn sie ist beim Kuscheln manchmal etwas unberechenbar. Eine Zweitkatze, mit der Baghira spielen könnte, wäre kein Problem. Wie alle Katzen im Tierheim ist sie kastriert, geimpft und tätowiert. Wer mehr über Baghira erfahren will, kann sich mit dem Tierheim Lindau unter Telefon 08382 / 7 23 65 in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de Foto: Erika Nerb