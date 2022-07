Badeunfall in Bregenz: 25-jähriger Mann ertrinkt

Großeinsatz am Bregenzer Wocherhafen: Am Montagabend ist in Bregenz ein 25-Jähriger ertrunken. Der Mann war nach Angaben des ORF mit seinen Verwandten zum Baden nach Vorarlberg gekommen. Trotz Wind und Wellen sprang der 25-Jährige gegen 20.30 Uhr ins Wasser und schwamm in die Bucht hinaus. Dort kam er scheinbar an seine Grenzen. Die Kräfte verließen ihn und er rief um Hilfe.

Ein Ersthelfer, der die Hilferufe hörte, sprang daraufhin ins Wasser, um den Mann zu retten. Auch er brachte sich damit in Lebensgefahr. Die alarmierten Rettungskräfte, die zwischenzeitlich vor Ort ankamen, konnten den Ersthelfer an Land bringen, den 25-jährigen Mann aber nur mehr tot bergen.

Taucher suchen nach dem Ertrunkenen

Die Wasserrettung konnte den Retter an Land bringen und erstversorgen. Der 25-Jährige hingegen ging unter.

Wegen schlechter Sicht bei Wind, Wellen und starkem Seegrasbewuchs konnten die Taucherinnen und Taucher den Familienvater erst zwei Stunden später tot aus dem Wasser bergen.

Am Einsatz waren Wasserrettung, Feuerwehr, Rettung und Polizei mit drei Booten und zwei Hubschraubern beteiligt.