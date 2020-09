Badeunfall bei Lindau: Polizei sucht mit Leichenspürhunden auf dem Wasser nach 70-Jährigem

Sie müssen nur die Nase ans Wasser halten – und können erschnüffeln, ob sich auf dem Grund des Bodensees ein Mensch befindet. Die Lindauer Polizei ist am Dienstag mit Leichenspürhunden auf dem Bodensee unterwegs gewesen. In die Tiere setzen die Beamten die letzte Hoffnung, den verschwundenen Schwimmer noch zu finden. Denn sie haben an drei Punkten angeschlagen.

Der Badeunfall ist nun genau zwei Wochen her. Die Polizei hat alles mögliche unternommen, um den 70-Jährigen zu finden, der seitdem verschwunden ist: Vier Helikopter, ...