Die Ausstellung der Allgäuer Moorallianz unter dem Motto „Baden in der Faszination der Moore“ ist nun im Pavillon des BUND Naturschutz auf der Gartenschau in Lindau zu sehen. Eindrücklich wird in Badewannen die Tier- und Pflanzenwelt der Moore vorgestellt, ihre Schutzbedürftigkeit unterstrichen und auf Bildern die Aktivitäten der Allgäuer Moorallianz präsentiert.

Wie wichtig Moorschutz ist, wird auch im Begleitprogramm erläutert. Der Vortrag über die Verwendung torffreier Erde oder die Bilder zur Faszination der Moore, die am 22.09. von Isolde Miller gezeigt werden, stellen diesen ganz besonderen Lebensraum vor.

„Doch wir wollten auch hier die Kreativität der Natur mit einbeziehen und setzen die Kooperation mit dem Scheidegger Künstler Max Schmelcher fort,“ erläutert Gebietsbetreuerin Isolde Miller. Er modelliert mit dem uralten Material aus dem Moor, lässt durch die Trocknungsvorgänge neue unvorhersehbare Entwicklungen zu. So entstehen Kunstwerke aus einer eigenen Dynamik – lebendig und geheimnisvoll. Kunst und Natur, das gehört für Max Schmelcher zusammen – denn er lässt sich von der Natur inspirieren und zeigt durch seine Kreativität, was aus natürlichen Materialien entstehen kann. Und so sitzen Schmetterlinge als bemalte Kreationen aus Torf im Pavillon oder uralt anmutende Gesichter scheinen Geistergeschichten zu erzählen.