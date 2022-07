„Bad Waldseer Lauffieber“ beim Montafon-Arlberg-Marathon

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dabei sein ist alles! – das olympische Motto gilt auch für das tolle Laufevent von St. Anton am Arlberg. Der Wettergott meinte es gut mit den 821 Läufern und so konnten die Teilnehmer in den verschiedenen Kategorien bei strahlendem Sonnenschein auf die Strecke mit hochalpinem Charakter gehen. Hier waren für die circa 1600 Höhenmeter eine sehr gute Kondition, Ausdauer und Trittsicherheit gefragt. Fernab von Autostraßen läuft man auf Forst-, Berg- und Wanderwegen, vorbei an Wasserfällen durch das Natura 2000 Gebiet Verwall, das größte Naturschutzgebiet Vorarlbergs und dem landschaftlich schönsten Grenzübertritt zu Tirol.

Die Marathonis und die T 33 Läufer starteten in Silbertal am Feuerwehrhaus und hatten gleich den 18 Kilometer langen Aufstieg zur Oberen Fleschalpe auf 1890 m zu bewältigen. Weiter ging`s zum höchsten Punkt der Strecke, dem 1945 m Silbertaler Winterjöchle. Jetzt teilten sich die Strecken für die T33 und die Marathonis bis in`s Ziel in St. Anton.

In der Königsdiziplin, dem 42195 Meter langen Marathon, sicherten sich Heidi Abendschein einen hervorragenden 1. Platz in der AK 60 mit 4:50:27 Std.. Auch Roman Schnetz verfehlte das Stockerl nur knapp. In der AK 60 landete er auf einem starken 5. Platz in 4:46:21 Std. Richard Köberle kam mit einer Zeit von 5:03:39 in der AK 55 auf Platz 15 in `s Ziel.

Der einzige Waldseer Starter beim T 33 Kilometerlauf, Dietmar Hildebrand, beendete seinen Lauf in der AK 50 auf Platz 13 in 4:06:39 Std..

Ein besonderes Highligth gönnte sich Heidi Abendschein beim LGT Marathon in Liechtenstein. Hier müssen auf den 42,2 Kilometer fast 2000 Höhenmeter von Bendern nach Malburn abgelaufen werden. Heidi krönte ihre Leistung mit Platz 1 in 5:15:13 Std. in der AK 60 wobei hier nur 55 von 65 Frauen in`s Ziel kamen.

Als einziger Teilnehmer des Lauffiebers startete Richard Köberle beim Federsee Halbmarathon. Bei 118 Startern belegte er einen hervorragenden 5 Platz in seiner Altersklasse 55 mit 1:49:36 Std.

Alle Waldseer genossen diese tollen Veranstaltungen und sind in 2023 sicher wieder mit mehr Startern bei den einzelnen Events dabei.