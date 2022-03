Backen, teilen, Gutes tun

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum 13. Mal wird in der Fastenzeit 2022 die Solibrot-Aktion gemeinsam vom Frauenbund (FB)und Misereor veranstaltet. In der Zeit zwischen Aschermittwoch und Karsamstag, also während der gesamten Fastenzeit, verkaufen Frauenbünde dabei in Zusammenarbeit mit Bäckereien ein „Solibrot“ mit einem Spenden-Anteil. In den vergangenen Jahren konnte der KDFB-Diözesanverband Augsburg, zu dem die Frauenbünde Bezirk Lindau gehören, über 210000 Euro für diese Aktion sammeln. Mit dem Erlös werden Frauenprojekte ganz zweckgebunden unterstützt – in diesen Zeiten noch wichtiger denn je.

Solibrot-Spendengelder unterstützen Frauen-Projekte weltweit. Der KDFB Diözesanverband Augsburg wird in diesem Jahr wieder folgende Misreor-Projekte unterstützen: „Hilfe für Mädchen auf der Straße“ (Kenia) sowie „Genitalverstümmelung stoppen“ (Mali)

Alle Aktionen auf einen Blick: Der FB-Nonnenhorn stellt Spendenboxen in der Bäckerei Zeh in Nonnenhorn auf; DEr FB-Wasserburg bietet am 1. April einen „Coffee-Stopp-Treff“ nach dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in Wasserburg an. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Der FB-Aeschach bietet am 19. März vor und nach dem Gottesdienst in St. Ludwig um 18.30 Uhr und am 20. März nach dem Gottesdienst Solibrot von der Bäckerei Holdenried an. Der FB-Oberreitnau stellt in den Filialen der Bäckerei Dopfer Spendenboxen auf und bietet am 3. April nach dem Gottesdienst in St. Pelagius um 10.30 Uhr Semmeln am Liberatushaus an. Der FB-Weißensberg stellt Spendenboxen immer freitags bei Strodels Schlemmermarkt am Stand der Bäckerei Seruga und in der Kirche St. Markus auf. Der FB-Hergensweiler bietet am 20. März nach dem Gottesdienst in St. Ambrosius Semmel der Bäckerei Holdenried an. Der FB-Niederstaufen stellt eine Spendenbox im Dorfladen auf und bietet am 20. März nach dem Gottesdienst in St. Peter und Paul Semmel der Bäckerei Holdenried an. Der FB-Sigmarszell bietet am 20. März nach dem Gottesdienst um 9 Uhr in St. Gallus Kuchen zum Mitnehmen an. Der FB-Bösenreutin bietet am 19. März nach dem Gottesdienst um 18.30 Uhr in St. Nikolaus und am 27. März ebenfalls nach dem Gottesdienst um 9.30 Uhr Semmel der Bäckerei Holdenried an