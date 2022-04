Sekundenschlaf auf der B31: Lkw-Fahrer kann Auto gerade noch ausweichen

Rund 30 000 Euro Sachschaden hat es bei einem schweren Unfall auf der B31 auf Höhe Bodolz gegeben, wie die Polizei mitteilt. Verletzte gab es nicht, das beherzte Eingreifen eines Lkw-Fahrers und Glück verhinderten wohl Schlimmeres.

Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf geriet ein 82-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn. Er war gerade in Richtung Friedrichshafen unterwegs, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Dort kam ihm ein Sattelschlepper entgegen. Der Fahrer konnte aufgrund eines Ausweichmanövers gerade noch einen Frontalzusammenstoß verhindern, heißt es in der Mitteilung.

Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro, am Sattelschlepper waren es 10 000 Euro. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es laut Polizei während der Unfallaufnahme und dem Abschleppvorgang zu einem Stau.