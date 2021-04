B 31: Lastwagen fährt hinter dem Diepoldsbergtunnel auf 40-Tonner auf

Am Mittwoch gegen 8.30 Uhr wurde die Polizei Lindau von einem Lkw-Unfall auf der B 31, kurz hinter dem Diepoldsbergtunnel in Fahrtrichtung Baden-Württemberg, informiert. Ein 28-jähriger Lastwagenfahrer hatte die B 31 in Richtung Friedrichshafen befahren. Aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands fuhr er einem 40-Tonner frontal hinten auf. Dabei wurde der auffahrende Lastwagen so stark beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden musste. Der 40-Tonner konnte selbstständig weiterfahren. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, heißt es im Bericht der Polzei. Die B 31 musste für die Bergung des Lkw für eine halbe Stunde halbseitig gesperrt werden. Der Sachschaden bei beiden Lastwagen wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.