„Bürokratismus“ war ihm immer verhasst

Die Gesundheit mag nicht mehr so. Deshalb tritt Thomas Hummler nun kürzer. Nach 36 Jahren als Lehrer, davon zuletzt sieben als Leiter der Mittelschule Aeschach geht Hummler zum Schuljahresende in den Ruhestand.

Thomas Hummler hat meist nicht die breiten und geraden Wege genommen, wenn es daneben auch noch einen reizvollen Pfad gegeben hat. Das galt nicht nur für die Berge, sondern auch im übertragenen Sinn, in seinem Beruf als Lehrer zum Beispiel. Und auch schon davor.

So ist er erst auf Umwegen in den Lehrerberuf gegangen. Nach der mittleren Reife hat er die Fachoberschule besucht, um Sozialpädagogik zu studieren. Nach ein paar Semestern hat er aufs Lehrerstudium umgesattelt. Aber nach dem Ende des Studiums zog er verschiedene Jobs dem Referendariat vor. Dann zog er um die Welt: Südamerika, Paris, die Schweiz, Nepal – er wollte die Welt sehen und erfahren, „wie das Leben wirklich ist“.

Er sieht sich als Macher, der Möglichkeiten eröffnet

Erst als man ihm 1980 letztmals ein Referendariat anbot, griff er zu. Er hat in der Hauptschule Aeschach, in Reutin, Weiler, als mobile Reserve, an der Förderschule in Lindenberg, an der Hauptschule Lindenberg und erneut an der Hauptschule Aeschach unterrichtet, bevor er im Jahr 2000 Rektor der Grundschule Hoyren-Schachen und letztlich 2009 Schulleiter der Mittelschule Aeschach wurde.

Ob es ihm an der Grund- oder der Mittelschule besser gefällt? „Es hat beides seine Reize.“ In der Grundschule sei es als Mann etwas Besonderes, denn dort gibt es fast nur Lehrerinnen. Da gerade man schnell in die Vaterrolle, werde auch ein wenig angehimmelt. An der Mittelschule dagegen hatte er weniger direkten Kontakt mit den Klassen. Seine Rolle war es, den Kolleginnen und Kollegen Möglichkeiten zu eröffnen.

Als Schulleiter müsse man entscheiden, das hat Hummler geliebt. Diese Rolle des Machers gefällt ihm: „Man muss eine gewisse Härte zeigen.“ Er wirbt aber auch um Nachsicht mit Schülern, Entscheidungen dürften nicht so streng sein, dass die Wege in die Zukunft verbauen. Wichtiger sei es, die Schüler zu fördern und zu unterstützen. Dafür habe er alles getan, manche bürokratische Anforderung habe er stattdessen vernachlässigt, zumal er „Bürokratismus“ sowie immer gehasst hat.

Stolz ist er, dass er mit den Kollegen es geschafft hat, der Mittelschule wieder einen guten Ruf zu verschaffen. Das Gerede von der „Restschule“ vor einigen Jahren hat ihn geärgert. Aber das gibt es nicht mehr. „Es war mein Ziel, die Mittelschule in den Reigen der weiterführenden Schulen zu integrieren.“ Und das sei gelungen. Wobei er das weniger sich selbst zuschreibt, als der guten Arbeit des Kollegiums. Alle Evaluationen zeigten, wie gut die Arbeit an der Aeschacher Schule funktioniert.

Das sei auch die Voraussetzung, um vieles machen zu dürfen, was nicht ganz den Regeln des Kultusministeriums entspricht. „Ich habe immer alle Freiheiten genutzt.“ Wichtig sei ihm gewesen, dass Schüler vorwärtskommen und Eltern zufrieden sind. Und letztlich sei das auch das Ziel der hohen Damen und Herren in München, die ein Auge zugedrückt haben, wenn Hummler zum Beispiel bei erlebnispädagogischen Maßnahmen den Schülern Selbstbewusstsein vermitteln wollte. Das entsprach sicher oft nicht den Anforderungen des Versicherungsrechts. Aber manches hat er dann eben trotzdem unterschrieben und das Wagnis damit auf seine Kappe genommen – und damit durchwegs Glück gehabt: „Ich bin Gott froh, dass bei mir nie etwas Großes passiert ist.“

Blessuren gehören auch bei Schülern zum Leben

Hummler spricht in diesem Zusammenhang bewusst vom Wagnis und nicht vom Risiko: „Wenn ich an etwas heranwage, dann gehe ich kein Risiko ein, dann wäge ich ab.“ Blessuren auch bei Schülern gehörten als Teil des Lernprozesses dazu. Nur wer etwas wagt, werde weiterkommen. Dazu gehöre auch, nichts von vorneherein abzulehnen. Er habe immer verlangt, dass Schüler etwas zumindest einmal ausprobieren. „Da war ich hart: Du machst das jetzt.“ Dieses Heranführen an Grenzerfahrungen, das manches Schulprojekt ermöglicht habe, sei für die Schüler wichtig, die sonst oft nicht viel Ermutigung erfahren.

Das sei vor allem im Umgang mit jungen Menschen wichtig, denn da könne sich jeden Tag etwas ändern. Wer lange fleißig war, könne plötzlich nachlassen – und umgekehrt: „Plötzlich blüht ein Schüler auf.“ So freut er sich, wenn er in seinem Alltag in Lindau – im Supermarkt, beim Zahnarzt oder anderswo – frühere Schüler trifft, die es geschafft haben und mitten im Leben stehen.

Während viele Lehrer heutzutage über Eltern schimpfen, hört man solche Klagen von Hummler nicht. Er gibt vielmehr die Parole vor: „Eltern sind unsere Kunden.“ Wichtig sei es, dass weder Eltern noch Eltern eigene Wünsche auf die Kinder übertragen. Wenn das gelingt, sei vieles möglich. Und wenn der Lehrer dazu beiträgt, sei die Dankbarkeit der Eltern sicher: „Wenn wir gut sind, werden das die Eltern als allererste merken.“

Auch seine Tage als Stadtrat und Alpenverein sind bald gezählt

Natürlich gab es auch Auseinandersetzungen, aber die steckt Hummler weg. Wer austeilt, muss auch einstecken können. „Und ich bin nicht nachtragend“, fügt er hinzu. Eine Eigenschaft, die ihm auch als Fraktionschef der CSU im Stadtrat helfe. Wobei Hummler ankündigt, dass diese Wahlperiode wohl seine letzte im Stadtrat sein wird. „Auch den Alpenverein schließe ich noch ordentlich ab“, fügt er mit Blick auf sein anderes Ehrenamt hinzu.

Mit 62 Jahren geht Hummler nun in den Ruhestand. Pläne hat er mit den sechs Enkeln: „Mit denen möchte ich noch was erleben.“ Und Reisen mag er wieder. Zunächst wird er zwei Wochen in die USA fahren, seinen Bruder in San Francisco besuchen und Teile der Westküste anschauen, die er noch nicht kennt. Und was danach kommt? Das lässt er mit Gelassenheit auf sich zukommen.

Kunstmann übernimmt vorerst die Schulleitung

Die Schulleiterstelle der Mittelschule-Aeschach wird nicht neu besetzt. Das bestätigt Schulamtsdirektor Thomas Novy auf Anfrage der LZ. Vorerst werde Ulrich Kunstmann, Leiter der Mittelschule Reutin, auch kommissarischer Schulleiter in Aeschach. Hintergrund ist die angestrebte Zusammenlegung beider Schulen in einem Jahr. „Der Stadtratsbeschluss wird entsprechend umgesetzt“, sagt Novy. Deshalb suche das Schulamt jetzt keinen Schulleiter, der in einem Jahr überflüssig werde.