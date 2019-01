Bürgermeister im Landkreis Lindau sind beim Volksbegehren geteilter Meinung

Das Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit“ kommt bei den Bürgermeistern am bayerischen Bodensee ganz unterschiedlich gut an. Derweil ärgert sich eine Bio-Bäuerin über die Aussagen ihrer Kollegen.

Zuspruch bekommt das Volksbegehren auch von den Bürgermeistern der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell. „Es ist wichtig, dass etwas getan wird,“ meint der Weißensberger Bürgermeister Hans Kern. Sein Kollege Jörg Agthe aus Sigmarszell meint: „Die Umwelt ist ein vernetztes System da, da sollte der Mensch nicht zu stark eingreifen.“ Wie mit dem Artenschutz umgegangen werde, sei entscheidend für die Zukunft.

Auch der Hergensweiler Bürgermeister Wolfgang Strohmaier will sich für das Volksbegehren eintragen. Er findet es richtig, dass der Schutz von Insekten gefördert wird. Die Bürgermeister aus der Verwaltungsgemeinschaft verweisen auch darauf, dass ihre Gemeinden bereits auf eigenen Flächen etwas für die Biodiversität tun.

In Nonnenhorn wird sich Bürgermeister Rainer Krauß nicht eintragen. Er meint: „Ich befürchte ein bürokratisches Regelwerk, an dem unsere Landwirte letztlich aufgehängt werden, das kann nicht in unserem Sinne sein.“ Es sei nicht in Ordnung die Verantwortung nur bei den Landwirten zu suchen. Seine Gemeinde habe im Neubaugebiet dauerhafte Grünstreifen angelegt.

Der Bodolzer Bürgermeister Christian Ruh findet Einsatz für Artenvielfalt prinzipiell gut. Aber er findet auch die Einwände der landwirte nachvollziehbar. Zudem gehe der Gesetzesentwurf nicht auf die Gärten von Privatpersonen oder die Flächenversiegelung ein. Wie er sich persönlich entscheidet will Ruh nicht verraten.

Wasserburgs Bürgermeister Thomas Kleinschmidt war für die Lindauer Zeitung nicht zu erreichen. Der Lindauer OB, Gerhard Ecker wollte sich nicht zum Volksbegehren äußern.

Streit unter den Bio-Bauern

Die Oberreitnauer Bio-Landwirtin Birgit Mäckle-Jansen ärgert sich. Ihre Kollegen Stefan Büchele und Claudius Haug, hatten sich in der Lindauer Zeitung gegen das Volksbegehren ausgesprochen. Die Argumente der beiden Männer will die Kreisrätin der Grünen nicht zählen lassen.

Besonders stört sich Mäckle-Jansen daran, dass Büchele den Gesetzesvorschlag als Enteignung bezeichnet. „Wir leben doch alle in einem sozialen Gefüge, jeder muss sich nach den Vorgaben der Allgemeinheit richten“, meint die Landwirtin, die auch im Vorstand des Lindauer Bund Naturschutz aktiv ist. Vorgaben zum Umgang mit Eigentum müsse sich jeder gefallen lassen. Sie findet, dass Bauern eine besondere Verantwortung zu kommt. Land sei schließlich ein Allgemeingut, das man nicht vermehren könne. Das Volksbegehren wolle dieses Allgemeingut schützen.

Die laut Büchele und Haug zu geringe Nachfrage nach Bio-Produkten betrachtet Mäckle-Jansen ebenfalls anders. „Bio boomt“, sagt sie. Die Nachfrage verzeichne jährlich Zuwachsraten. Nur manchmal gebe es Engpässe. „Die sind aber normal, die gibt es in der konventionellen Landwirtschaft auch“, sagt Mäckle. Sie findet zudem, dass gerade für Bio-Bauern nicht nur der wirtschaftliche Aspekt zählen dürfe. Man habe auch eine ethische und soziale Verantwortung. Deshalb sollten Bio-Bauern sich eher freuen, wenn ihre Form der Landwirtschaft durch das Volksbegehren gefördert wird.