Bürger wollen Rickenbacher Straße und Lindaupark abhängen

Der Berliner Platz ist der Brennpunkt des Verkehrs in Lindau. Wenn der Reutiner Bahnhof kommt, ohne dass sich was ändert, würde dort gar nichts mehr gehen. Deshalb ist das die Chance auf Besserung, nicht nur für Autofahrern, sondern vor allem auch für andere Verkehrsteilnehmer. Beim Stadtteilspaziergang rund um den Kreisverkehr gab es zahlreiche Vorschläge.

Bahnhof Reutin

Auch wenn die Verantwortlichen keine Chance sehen, drängen viele Bürger auf eine Verlagerung des Bahnhofs nach Süden. Die Bahn sollte das erste Gleis abbauen, damit zwischen Schienen und Berliner Platz mehr Platz entsteht für Parkplätze, Gebäude und anderes, was wichtig ist. Manch einer hofft sogar auf einen sogenannten Bypass des Kreisverkehrs. Doch die Umfahrung brächte nach Meinung von Thomas Hanrieder vom staatlichen Bauamt keine wesentliche Erleichterung, weil sie nur in Richtung Bregenz möglich wäre, nicht aber in Richtung Insel, wo sie aber wichtiger wäre. Und alles andere bringe man auf dem verbleibenden Platz unter, signalisierten Stadtbaudirektor Georg Speth und Tiefbauamtsleiter Kai Kattau.

Deutlich sprachen sich alle knapp 20 Anwesenden dafür aus, die Gebäude des alten Reutiner Bahnhofs abzureißen. Denn ein Verkehrsknoten sei nur sinnvoll, wenn alle Busse direkt vor dem Bahnhof halten können. Das gelte für Stadt-, Regional- und Fernbusse, wie mehrere Lindauer bekräftigten. Zusätzlich sei ein großes Parkhaus nötig, Manfred Simmoleit sprach von 600 Stellplätzen, mit Zufahrt über einen Kreisverkehr vor dem Berliner Platz. Angelika Reich dagegen erhofft sich ein großes Parkhaus mit Shuttle auf die Insel auf den Bahnflächen nahe dem Eichwaldbad.

Bei der Frage, ob die Fahrgäste zu den Bahnsteigen über eine Unterführung oder über eine Brücke besser erreichen sollen, war die Gruppe geteilter Meinung. Die für einen barrierefreien Zugang nötigen Aufzüge werden wohl in beiden Fällen störungsanfällig sein. Einig war sich die Mehrheit dagegen, dass der Zuweg am besten schon beim Lindaupark beginnen und über die Bahnsteige hinaus bis an den See führen soll. Bei einem solch langen Weg spricht viel für einen Steg, denn unter der Erde würde es schwierig, das angstfrei zu gestalten.

Wolfang Spitzer-Danneberg warnte die Stadt vor dem Plan der Bahn, die Bahnsteige in Reutin nur 320 Meter lang zu machen. Denn dann wäre Lindau der einzige Bahnhalt zwischen Zürich und München, an dem ein 400 Meter langer Zug nicht halten könnte. Das werde Probleme bereiten.

Radwege

Wer kann, der meidet als Radfahrer bisher den Berliner Platz. Da sollen neue Radwege künftig Abhilfe schaffen. Gut werde das nur funktionieren, wenn die Radwege von der Straße ebenso deutlich getrennt sind wie von Gehsteigen, mahnte Hans-Jörg Boschner. Tiefbauamtsleiter Kai Kattau will vor allem die Ost-West-Route verbessern. Nikolaus Fischer hält Fahrradparkhäuser am neuen Bahnhof und möglichst auch beim Lindaupark für erforderlich. Einfache Abstellanlagen reichten für die teuren modernen Räder nicht.

Stadtbus

Hermann Stock fordert, dass die Verantwortlichen über eine Verlagerung des Zentralen Umsteigepunkts (ZUP) der Stadtbusse an den neuen Reutiner Bahnhof nachdenken. Das sei Voraussetzung, um den Berliner Platz zur Drehscheibe für den Lindauer Verkehr zu machen. Dann würden die Busse aber Ober- und Unterreitnau nicht mehr anfahren können, erwiderte Wolfgang Spitzer-Danneberg. Wichtig sei zudem, tatsächlich alle Haltestellen direkt am Bahnhof unterzubringen und nicht die Regionalbusse – wie in älteren Plänen schon mal überlegt – auf Höhe der Post im Lindaupark halten zu lassen.

Verkehrsführung Berliner Platz

Der sogenannte Fly Under, der die Durchgangsverkehr in der Ost-West-Richtung zur Insel und nach Bregenz unter dem Kreisverkehr durchführen soll, ist bei Lindauern umstritten. Das wurde auch beim Ortstermin deutlich. Aber bisher hat noch niemand eine Alternative gefunden. Kattau hofft nun, dass Maßnahmen wie P&R-Parkplatz oder Parkhaus zwischen Autobahn und Berliner Platz und andere Maßnahmen die Verkehrsmenge so weit verringern können, dass die Unterfahrung überflüssig wird.

Hanrieder und Kattau machten deutlich, dass es ohne eine vernünftige Lösung keinen Reutiner Bahnhof geben werde, denn ein sechster Ast an dem Kreisverkehr sei nicht möglich. Deshalb müsse sich Lindau was einfallen lassen.

Angelika Reich schlug vor, die Zufahrt von der Rickenbacher Straße in den Kreisel zu kappen. Durchgangsverkehr sollte über den Binsenweg oder am Buttlerhügel auf die Bregenzer Straße gelangen. Das hätte zugleich den Vorteil, dass die Stadt die dann beruhigte Rickenbacher Straße schöner gestalten könnte.

Alexander Ziegler schlug Ähnliches für die Zufahrt des Lindauparks vor. Auf dem frei werdenden Cofely-Gelände sollte Platz sein für eine richtige Straße, die hinter dem Einkaufszentrum in Richtung Hallenbad weiter und in dem Bereich per Kreisverkehr auf die Bregenzer Straße führen sollte. Dem stimmten andere Bürger zu.