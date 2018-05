Bürger sollen Fahrräder abholen

Mitte Mai werden die Garten und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) die neuen Fahrradständer an Gleis 1 im Bahnhof und am Alfred-Nobel-Platz aufstellen. Dazu bittet die Stadt, bis Freitag, 11. Mai, alle Fahrräder von den betreffenden Fahrradständern zu entfernen.

Die GTL werden vorübergehend andere Fahrradständer in den betroffenen Bereichen zur Verfügung stellen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Fahrräder, die nach dem 11. Mai in den Radständern an Gleis 1 und am Alfred-Nobel-Platz stehen, wird die GTL einsammeln und im Bauhof lagern. Ab spätestens Freitag, 18. Mai, sollen die neuen Fahrradständer einsatzbereit sein.