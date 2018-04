Bürger sollen bei der Hinteren Insel am 11. Juni mitreden

OB und Stadtverwaltung wollen nun doch von Anfang an interessierte Lindauer bei der Planung der Hinteren Insel mitreden lassen. Die Verwaltung schlägt einen Workshop für Stadträte und Bürger vor, der am Montag, 11. Juni, um 16 Uhr beginnen soll. Der Stadtrat soll das am Mittwoch entscheiden.

Der Oberbürgermeister hatte im Bauausschuss vor zehn Tagen noch gesagt, dass eine Beteiligung der Bürger erst sinnvoll sei, wenn im Herbst der Vorentwurf des Rahmenplans vorliegt. Jetzt schlägt die Verwaltung aber vor, den bürgern doch von Anfang an die Möglichkeit zur Mitsprache zu geben. Auswärtige Referenten sollen dann Beispiele anderer Städte vorstellen. Dabei soll es vor allem um Wohnformen, Nutzungsmix und architektonische Qualität gehen, wie Chefstadtplaner Kay Koschka in der Stadtratsvorlage schreibt. Verwaltung, Stadträte und Bürger sollen das diskutieren, damit die Planer Grundlagen für die weitere Arbeit haben. Bis zum Herbst soll der Vorentwurf stehen, den die Verwaltung dann erneut mit interessierten Bürgern diskutieren will. Daraufhin sollen die Planer den eigentlichen plan fertigstellen, den der Stadtrat bis Juni des kommenden Jahres beschließen soll. Das wird die Grundlage für die späteren Bebauungspläne, gibt der Bahn AG als Grundstückseigentümerin aber schon die Möglichkeit, Flächen an Investoren zum Verkauf anzubieten.