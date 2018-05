Börse richtet sich an Jäger und Sammler

Die Ansichtskarten-, Briefmarken- und Münzbörse steht wieder an. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am Sonntag, 6. Mai, statt. Los geht’s um 9 Uhr, das Ende ist für 15 Uhr vorgesehen.

Im Freizeitzentrum in Oberreitnau, Parkweg 8, treffen sich Freunde der Briefmarken, der Postkarten, der Briefe und der Münzen und auch jene Interessierte, die dies noch werden wollen. Laut Vorschau werden die Besucher bestimmt Allerhand finden, um ihre Sammlung zu komplettieren, sie aufzufrischen oder sogar ein neues Gebiet anzufangen. „Erfahrene Sammler und Händler haben einiges zu bieten an Fachwissen, tollen Angeboten, aber auch immer ein offenes Auge und Ohr für eine Sammlung, die den Besitzer wechseln möchte“, heißt es in der Ankündigung. Verkäufer, die am Veranstaltungstag noch einen Tisch mieten wollen, können sich vorab telefonisch oder per E-Mail wenden. Auch am Tag der Börse sind gegebenenfalls auf Nachfrage noch Tische verfügbar.

Wer sich also Gedanken über das Sammeln macht, oder sich zurückerinnert an Kindertage und feststellt, dass er oder sie schon über Omas oder Opas Briefmarken oder Münzsammlung gestaunt hat, und ganz vertieft in bunte Ansichtskarten war, ist auf der Börse willkommen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt, mit Butterbrezen, Wienerle mit Semmel, Kaffee und kühlen Erfrischungsgetränken. Es ist eine Stadtbusanbindung von Lindau nach Oberreitnau vorhanden.