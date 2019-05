Bäderbetriebe fördern Schwimmen für Vorschüler

Die Bäderbetriebe Lindau unterstützen das Schwimmen im Vorschulalter Sicheres Schwimmen ist ein sehr wichtiges Thema. Es sollte eine Grundfähigkeit sein, schreiben die Betriebe in einer Pressemitteilung.

Und dies fange schon in sehr jungen Jahren an. Nur etwa 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen in Deutschland besitzen ein Bronzeabzeichen - und gelten damit als sichere Schwimmer. Auch in den höheren Altersklassen gaben viele an, nicht richtig schwimmen zu können*. Zwar gibt es Schwimmunterricht in der Schule. Doch Kinder, die bis zur dritten Klasse nicht ohne Hilfe schwimmen können, schaffen es nicht, binnen eines Jahres zu sicheren Schwimmern zu werden. Schwimmunterricht sollte also bereits im Kindergarten eine Rolle spielen.

Die Bäderbetriebe Lindau unterstützen daher das Vorhaben der Kindertageseinrichtung St. Maria in Lindau Zech unter der Initiative von der Kita Leitung Frau Zillgith.

In zehn Einheiten leert die engagierte Schwimmlehrerin Frau Mihud, gemeinsam mit Kollegin Frau Zech, des TSV-Lindau e.V. 15 Vorschülerinnen und Vorschülern im Alter zwischen fünf und sechs Jahren spielerisch den Umgang mit dem Element Wasser und die Bewegungsabläufe des Schwimmens.

Schon nach kurzer Zeit können die ersten Kinder schon alleine schwimmen und sich fröhlich, wie ein Fisch im Wasser fortbewegen.

Mit gemeinsamer Unterstützung, wird hier den Kindern eine wichtige Kompetenz für die Zukunft am Bodensee mitgegeben.