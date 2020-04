Bäckerei Zeh beschenkt Tafelkunden

Da die Situation in den Tafelläden wegen des Coronavirus’ immer noch prekär ist, hat die Bäckerei Zeh in Zusammenarbeit mit der Caritas beschlossen, Bedürftigen zu helfen. „Gutes vom Vortag“ können Tafelkunden seit Donnerstag gratis in Filialen der Bäckerei Zeh abholen. Wegen der Pandemie haben die Tafelläden derzeit geschlossen.

„Jeder, der seinen Tafelausweis zeigt, bekommt eine kostenlose Tüte mit verschiedenen Backwaren“, sagt Sandra Zeh, Chefin der Bäckerei. Falls vom Vortag vorhanden, sollen möglichst ein Laib Brot und Kleingebäck wie Semmeln oder Seelen dabei sein, „je nachdem, was übrig bleibt“. Das sei manchmal mehr, manchmal weniger. „Die Zeiten von Hamsterkäufen sind jetzt aber vorbei“, berichtet Zeh. Der Abverkauf sei normal. „Es ist also genug da.“ Und da auf dem Tafelausweis steht, wie viele Personen in einem Haushalt leben, werde auch die Menge der Waren pro Person berücksichtigt.

Geschäftsleiter Karl-Hermann Zeh übernimmt damit die Aktion eines Bäckerkollegen in Bietigheim-Bissingen. „Die Erfahrungen von dort haben wir hier aufgenommen“, sagt Harald Thomas von der Caritas. Er freut sich, da die Tafelkunden so eine Möglichkeit hätten, neben dem Notdienst der Tafel an Lebensmittel zu kommen. Auch habe er schon mit Sandra Zeh besprochen, dass auch nach der Corona-Krise eine Zusammenarbeit zwischen der Lindauer Tafel und der Bäckerei möglich sei.

In Wasserburg und Nonnenhorn dürfen Tafelkunden ebenfalls nach einer Tüte Gebäck fragen. Zu finden sind die Lindauer Filialen in der Friedrichshafener Straße sowie in der Josephine-Hirner-Straße im Gewerbegebiet. Falls vorrätig, bekommen Menschen dort mit ihrem Tafelausweis auf Anfrage eine kostenlose Tüte mit „Gutem vom Vortag“.