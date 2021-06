Azubis von Rose Plastic gehören zu den Besten im Allgäu

Gleich zwei ehemalige Azubis der Firma Rose Plastic gehören heuer zu den besten Auszubildenden im Allgäu: Lucca Mohr und Felix Mahl sind von der IHK Schwaben für ihre besonders guten Leistungen ausgezeichnet worden.

Normalerweise nehmen die Absolventen ihre Urkunde in der Bigbox in Kempten in Empfang. Nicht in diesem Jahr. Denn aufgrund der Corona-Pandemie musste die Auszeichnungsfeier der IHK Schwaben ausfallen. Daher war es Thiemo Rösler, der den beiden ehemaligen Azubis Felix Mahl und Lucca Mohr ihre Urkunden überreichte. Der Geschäftsführer des Hergensweiler Unternehmens lobte die sehr guten Leistungen der beiden jungen Männer. Er freue sich, dass sie sich entschieden hätten, auch nach abgeschlossener Ausbildung bei Rose Plastic zu bleiben. Als besondere Belohnung dürfen sich die beiden ausgelernten Azubis über jeweils zwei Tage Sonderurlaub freuen.

Felix Mahl brachte ein einwöchiges Schulpraktikum zu Rose Plastic. In zwei Abteilungen, der Konstruktion und der IT, habe er damals „reinschnuppern“ können. Entschieden hat er sich schließlich für die Ausbildung als Informatikkaufmann. Für Lucca Mohr hingegen stand die Richtung schon fest. Die Ausbildung als Werkzeugmechaniker sei genau die passende gewesen, so Mohr. Mehrere Kriterien hätten bei der Wahl des Ausbildungsbetriebs eine Rolle gespielt. „Rose Plastic hat einen guten Ruf in Punkto Ausbildung, außerdem kannte ich auch schon einige Leute, die dort arbeiten“, erinnert er sich zurück.

Rose Plastic bildet derzeit 15 junge Leute im kaufmännischen, technischen sowie gewerblichen Bereich aus. Drei von ihnen absolvieren ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Rund 3000 Auszubildende aus dem Allgäu legten im Prüfungsjahr 2020/2021 ihre Abschlussprüfung bei der IHK Schwaben ab. Aus diesem Kreis gehören 119 zu „Allgäus besten Azubis“.