Azubi-Rekord bei Engie Refrigeration

Die Engie Refrigeration GmbH startet mit einem Rekord ins neue Ausbildungsjahr: Im September begrüßt der Kältespezialist aus Lindau am Bodensee zehn neue Auszubildende in technischen Berufen. Insgesamt absolvieren jetzt 24 junge Menschen ihre Ausbildung im Unternehmen. Damit hat Engie Refrigeration die Anzahl der Ausbildungsplätze im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

In diesen Tagen beginnt für zehn Auszubildende die Zukunft bei Engie Refrigeration. Darüber hinaus bietet das Unternehmen künftig ein duales Studium zum Bachelor of Engineering Maschinenbau in der Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung sowie zum Bachelor of Engineering Elektrotechnik in der Fachrichtung Automation an. Dabei wird das theoretische Grundwissen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Friedrichshafen vermittelt, die Praxisphasen absolvieren die jungen Akademiker ebenfalls in der Unternehmenszentrale. Durch diese praktischen Erfahrungen bei Engie Refrigeration sind die Ingenieurwissenschaftler bestens gerüstet für ihren künftigen Arbeitsalltag.

Insgesamt absolvieren also aktuell 24 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung bei Engie Refrigeration. „Auf dem Arbeitsmarkt sind Kältespezialisten derzeit gefragt. Jedoch bilden wir bewusst für den eigenen Bedarf aus, sodass unsere Auszubildenden nach ihrem erfolgreichen Abschluss in der Regel in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen werden“, schreibt Jochen Hornung, Geschäftsführer bei Engie Refrigeration in einer Pressemitteilung. Weitere Informationen rund um die Ausbildung gibt’s unter www.Engie-refrigeration.de/karriere.