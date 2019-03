Axel Piper: Vielfalt als Schatz wahrnehmen

Er ist in Lindau zur Schule gegangen, hat neun Jahre lang an der Aeschacher Christuskirche als Pfarrer gewirkt und ist seit Jahresbeginn neuer Regionalbischof für Augsburg und Schwaben: Axel Piper. Seine Rede, die er bei der Frühjahrstagung der bayerischen Landessynode gehalten hat, war zugleich sein erster öffentlicher Auftritt in Lindau in seinem neuen Amt – und eine Art Liebeserklärung an den Kirchenkreis Augsburg.

Als Piper am Dienstagabend in der Inselhalle vor die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern trat, war er gerade mal 84 Tage im Amt. Er gab deshalb keinen Tätigkeitsbericht ab, sondern stellte seine Rede unter das Motto: „Reichhaltigkeit wahrnehmen, Unterschiedlichkeit annehmen, Vielfalt schätzen“.

Er fühle sich als „halber Lindauer“, sagte Piper und bezeichnete Lindau als ein „vertrautes Stück Heimat“. Auch der Kirchenkreis Augsburg sei etwas ganz Besonderes – wegen seiner vielfältigen Landschaft, Menschen und Geschichte, auch in protestantischer Hinsicht. So verwies Piper unter anderem auf die grundlegende Bekenntnisschrift „Confessio Augustana“ aus dem Jahr 1530 und an die „Confessio Tetrapolitana“, an der ebenfalls zur Reformationszeit die schwäbischen Städte Lindau und Memmingen beteiligt waren.

Ein besonderes Merkmal des Kirchenkreises Augsburg sei die Verschiedenheit in Bezug auf die Verteilung der Evangelischen. So gebe es in den nördlichen Dekanaten Nördlingen, Oettingen und zum Teil Donauwörth eine „solide, selbstbewusste und traditionell geprägte protestantische Mehrheit“. Von dort ausgehend, setzte Piper seinen gedanklichen Streifzug durch den Kirchenkreis Augsburg fort über Augsburg, Neu-Ulm und entlang der Iller bis zum Dekanat Kempten, dem flächenmäßig größten Dekanat des Kirchenkreises. „Je weiter südlich man kommt im Kirchenkreis, desto mehr spürt man, dass die Protestanten weniger werden“, sagte Piper. Darin sah er auch eine Chance, „denn so gibt es ein gesundes protestantisches Selbstbewusstsein zum Beispiel mit dem Memminger Freiheitspreis“.

So abwechslungsreich seine ersten Wahrnehmungen als Regionalbischof in historisch-räumlicher Perspektive gewesen seien, so vielfältig seien auch die Begegnungen mit den Menschen. 266 000 Protestanten leben laut Piper im Kirchenkreis Augsburg. Er sehe es als Herausforderung und zugleich Ansporn, mit „den großen und historisch gewachsenen Verschiedenheiten“ umzugehen. „Ich nehme die Vielfalt in diesem Kirchenkreis, für den ich nun zuständig bin, als einen Schatz wahr“, sagte Piper. Denn dies ermögliche ansprechende Angebote der Kirche wie Berggottesdienste, das Augsburger Friedensfest oder den Rieser Bußtag. Ein Schatz sei zudem die Vielfalt der Menschen, die sich in der Kirche engagieren.

Wichtig war dem neuen Regionalbischof auch „die Vielfalt der Menschen, die in unserer Kirche nicht mehr auftauchen“. Daraus folgert er: „Je mehr Menschen es davon gibt, desto mehr müssen wir uns nach außen wenden. Die Menschen geben Resonanz für uns als ein Teil der Gesellschaft.“ Es sei zwar anstrengend, diese Vielfalt wahrzunehmen und als Schatz anzunehmen. „Aber ich denke, dieser Aufwand lohnt sich allemal“, sagte Piper.