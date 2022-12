AWO Lindau spendet an Familienstützpunkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Corona, Inflation, Energiekrise, Ukrainekrieg haben die soziale Not weltweit, so auch in Deutschland und lokal gesehen auch im Landkreis Lindau noch größer werden lassen. Mit zwei Familienstützpunkten wird diese Not ernst genommen und bekommt dort den Stellenwert, den Bundespolitik und Gesellschaft manchmal vermissen lassen. In Lindau gehört das Familienzentrum MiniMaxi und seit 2019 auch der Familienstützpunkt dazu. Das Landratsamt Lindau hat initiativ und finanziell diesen Familienstützpunkt ermöglicht. Hier werden Kinder in vielfältiger Art und Weise unterstützt und aufgenommen, sowie mit verschiedenen Aktionen individuell gefördert. Unkompliziert und schnell handeln in allen Lebenslagen lautet die Devise. Das menschliche Miteinander steht im Mittelpunkt, was sich auch in verschiedenen Angeboten wie zum Beispiel kochen und backen zeigt. Familien stärken, Kinder fördern und Eltern vernetzen. Ein Konzept das erfolgreich dort ansetzt, wo dringender Handlungsbedarf besteht. Der Ortsverein Lindau unterstützt auch in diesem Jahr kurz vor Weihnachten diese Einrichtung. So konnte Vorsitzender Norbert Kolz, gemeinsam mit Hanne Bayer und Heidi Horn 1570 Euro übergeben. Große Freude bei der Übergabe hatten Daria Ehrmann, Karin Stark und Marco Borsellino. „Das Familienzentrum minimaxi ist ein gemeinnütziger Verein, der vor 20 Jahren aus einer Elterninitiative entstanden ist. Als kompetenter Partner für viele Themen rund um die Familie steht das minimaxi für alle Menschen offen, egal in welcher Lebenslage und Familienform. Die Mitarbeiter setzen sich für die Bedürfnisse junger Familien ein und engagieren sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Angebote verbessern aktiv das Zusammenleben von Familien und leisten einen wesentlichen Beitrag für mehr Familienfreundlichkeit in Lindau.“