Autounfall im Pfändertunnel: Schuld ist eine umgekippte Wasserflasche

Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 14.45 Uhr auf der A14 Rheintalautobahn in den Pfändertunnel eingefahren. Er kam aus Richtung Hörbranz in Fahrtrichtung Tirol. Das meldet die Polizei. Eigenen Angaben zufolge wollte er nach einem Überholvorgang vor der ersten Pannenbucht nach einer umgekippten Wasserflasche im Fußraum greifen. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug auf die rechte Fahrbahnseite und touchierte das Schrammboard. In weiterer Folge schleuderte der Wagen rückwärts auf die andere Seite des Tunnels und kam dort zum Stillstand.

Der Autofahrer konnte daraufhin den stark beschädigten Wagen selbständig verlassen. Er wurde leicht verletzt mit der Rettung ins LKH Bregenz verbracht. Der mitgeführte Hund wurde von der Tierrettung aus dem Auto geborgen und ins Tierheim Dornbirn gebracht.

Der Pfändertunnel musste bis 16.10 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Lochau mit 30 Mann und fünf Fahrzeugen, die Rettung Bregenz mit drei Sanitätern und einem Fahrzeug, der ASFINAG-Streckendienst mit zwei Mann und zwei Fahrzeugen, ein Abschleppdienst, die Tierrettung sowie die Autobahnpolizei Dornbirn mit drei Beamten und zwei Fahrzeugen.