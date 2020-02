Autos vor dem Lindauer Amtsgericht zerkratzt

In der Nacht von Sonntag auf Montag, sowie am Dienstagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr wurden laut Pressemitteilung der Polizei auf dem Parkplatz des Amtsgerichtes Lindau beim Stiftsplatz 4, durch einen noch unbekannten Täter die Fahrertüre eines VW Tiguan sowie die komplette Karosserie eines dort geparkten Audi Q 8 zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Lindau, unter der Telefonnummer 08382 / 91 01 11.