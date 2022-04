Autos unterschlagen: Polizei schnappt bei Fahndung gesuchten Mann

Ein geklauter Luxus-Hybrid ist der Lindauer Grenzpolizei ins Netz gegangen. Drei junge Rumänen hatten ihn über die Schweiz und Österreich eingeschleust. Nur wenige Minuten später hatten die Polizisten nochmal einen guten Instinkt: Sie stellte auch einen Ford Transit fest, der offenbar ebenfalls gestohlen war. Das Luxusauto war mindestens 45 000 Euro wert.

Auto war nicht zugelassen

Im internationalen Verkehr über die Schweiz und Österreich eingereist, war zunächst am Vormittag ein Autotransporter mit polnischer Zulassung in das Visier der Zivilstreife geraten.

Wie die Polizei berichtet hatte er einen luxuriösen Plug-In Hybrid der japanischen Marke Lexus aufgeladen. Als die Beamten die aus Rumänien und Frankreich stammenden Transporteure kontrollierten, zeigten die ihre Ausweisdokumente, konnten aber für das mit französischen Kennzeichen zugelassenen Auto keine Papiere vorlegen.

Luxuswagen unterschlagen

Die Polizei fand heraus, dass der zehn Monate alte Lexus kurz nach seiner Zulassung in Frankreich im Juni 2021 unterschlagen wurde. Das Fahrzeug war deswegen zur Beweissicherung im französischen Strafverfahren durch die Justiz aus Grenoble, eine Stadt in Frankreich, gesucht, so die Polizei.

Die Polizei konnte auch ermitteln, dass das Fahrzeug wohl bereits in Frankreich durch eine Scheinfirma vom eigentlichen Besitzer angemietet worden ist, um dann rasch weiter verkauft zu werden. Die Grenzpolizisten schalteten Staatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt ein und informierten die Justiz von Frankreich über den Fahndungstreffer. Den Luxus-Hybrid mit einem Wert von mindestens 45 000 Euro luden sie ab und stellten ihn sicher.

Zwei Fahndungserfolge hintereinander

An diesem Tag hatten die Grenzpolizisten offenbar einen guten Riecher, denn nur kurze Zeit später hatte sie den nächsten Fahndungserfolg. Bei der Kontrolle des Autotransporters fiel ihnen auch ein Ford Transit mit vier Menschen darin auf. Einer von ihnen, ein 38-jähriger Kurierfahrer aus Rumänien, war zur Festnahme im Fahndungscomputer registriert. Weil er Fahrerflucht nach einem Unfall begangen hatte, wurde nach einem rechtskräftigen Verfahren der Staatsanwaltschaft Coburg nach ihm gesucht.

Der Mann hatte einen Strafbefehl in Höhe von rund 2100 Euro nicht beglichen. Deshalb wurde eine Strafe von 40 Tagen zur Festnahme ausgeschrieben. Damit die Grenzpolizisten sich weiter um den unterschlagenen Lexus aus Frankreich kümmern konnten, habe die Streife der örtlich zuständigen Polizei in Leutkirch übernommen. Nachdem der 38-Jährige zumindest einen Teil seiner Strafe begleichen konnte, konnte er seine Fahrt fortsetzen.