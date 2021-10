Autos stoßen zusammen, Rheinstraße muss gesperrt werden

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Samstagabend, 23. Oktober, gegen 18 Uhr, in der Vorarlberger Gemeinde Hard.

Laut Polizeibericht befuhr ein 52-jähriger Fahrer an dem Abend in Hard auf der Rheinstraße L 202 von Bregenz kommend in Richtung Schweiz. Neben ihm saßen drei weitere Personen im Wagen. Aufgrund des Kolonnenverkehrs war der 52-Jährige mit geringer Geschwindigkeit unterwegs. Auf Höhe des Kilometersteins 5,2 geriet ein entgegenkommender 19-jähriger Autofahrer, welcher ebenfalls mit drei Personen unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw des 52-Jährigen.

180-Grad-Drehung

Durch die Wucht des Aufpralles drehte sich das Auto des 52-Jährigen um 180 Grad. Der Pkw des 19-Jährigen kam in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Rheinstraße musste für etwa eine Stunde gesperrt sowie der Verkehr über die Landstraße umgeleitet werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Hard mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrkräften, drei Rettungsfahrzeuge sowie drei Ersthelfer und fünf Streifen der Bundespolizei mit zehn Personen.