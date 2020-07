Autos stoßen im Kreisverkehr zusammen

Im Kreisverkehr des Berliner Platzes in Lindau hat sich am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet. Ein 54-jähriger Autofahrer übersah bei Einfahren in den Kreisverkehr den vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Autofahrer und stieß mit diesem zusammen. Dies berichtet die Polizei. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf gesamt 3000 Euro. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen.