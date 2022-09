Autos kollidieren auf Kreuzung

Zu einem Zusammenprall zweier Autos kam es laut Polizei am Freitag, 9. September auf der Lustenauer Straße L 204 in Dornbirn. Gegen 22.07 Uhr fuhr eine 27-jährige Autofahrerin auf den Kreuzungsbereich mit der Josef-Ganahl Straße zu und wollte die Kreuzung geradeaus Richtung Lustenau überqueren. Zeitgleich fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Wagen von der Josef-Ganahl-Straße in den Kreuzungsbereich ein.

Dabei kam es zur Kollision beider Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten mit einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. Alle fünf Unfallbeteiligten – die Fahrerinnen und ihre Mitfahrer – wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Krankenhäuser Dornbirn und Hohenems eingeliefert. Die Erhebungen zur Klärung der Unfallursache sind im Gange.